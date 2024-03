Presidente del Senado toma distancia de cuestionamiento de Matthei a elecciones en dos días: “Es posible tener un proceso transparente y seguro”

El senador y nuevo presidente de la Cámara Alta, José García Ruminot (RN), abordó la posibilidad de desarrollar en dos jornadas las próximas elecciones de alcaldes, gobernadores, cores y concejales, programadas para el 27 de octubre.

Esto, luego que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), cuestionó la solicitud del Servicio Electoral (Servel) para que el proceso se lleve a cabo en dos días.

“No me gusta para nada, por la posibilidad de fraude. La posibilidad de fraude es enorme”, lanzó la jefa comunal tras participar en un foro de Sura esta mañana.

Matthei enfatizó que al desarrollarse en dos jornadas, “la verdad es que el fraude es casi imposible de controlar”.

En un punto de prensa en La Moneda, tras la primera reunión protocolar de la nueva mesa del Senado con el Presidente Gabriel Boric, García Ruminot tomó distancia de los cuestionamientos de la jefa comunal.

“Yo entiendo las inquietudes que despierta el que la elección municipal y regional se desarrolle en dos días. Pero también nos preocupa el que el día de la elección se formen colas interminables y que tengamos un gran descontento de las ciudadanas y de los ciudadanos, y que se completen las horas de votación y tengamos finalmente muchas personas sin poder emitir el voto”, partió diciendo.

Ante esas preocupaciones de la alcaldesa Matthei, apuntó que “ya votamos una vez en dos días (en las elecciones de 2021) y también estaban los mismos temores (...) finalmente se hizo y se hizo bien.

“Por lo tanto, basado en esa experiencia y tomando en consideración estas nuevas elecciones, yo creo que es perfectamente posible tener un proceso transparente y seguro”, recalcó.

En esa misma línea, el parlamentario de Chile Vamos recordó que el voto obligatorio, “así que no es cosa de decir me aburrí en la fila y me voy para la casa. Hay que votar”.

“Por lo tanto, yo espero que esa sea materia -se va a tener que presentar un proyecto de ley sobre la materia- que la podamos discutir en el Congreso, vamos a escuchar muchas opiniones y esperamos que se resuelvan”, expresó.