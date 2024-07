Elecciones: presidente del Senado dice que ministra Jara lo llamó para aclarar que el gobierno no ha desechado el veto

El senador de Renovación Nacional y presidente de la Cámara Alta, José García Ruminot, afirmó que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, lo llamó para aclarar que el gobierno no ha desechado el veto presidencial para el proyecto sobre la realización de elecciones municipales y de gobierno regional en dos días en octubre.

El Ejecutivo busca restablecer la sanción para las personas que no cumplan con la obligatoriedad del sufragio.

En un diálogo con la prensa en La Moneda este lunes, asumiendo la labor de la portavoz del Ejecutivo, Camila Vallejo, que se reportó enferma, Jara deslizó que la presentación del veto anunciada el 10 de julio no estaba zanjada, poniendo en duda que se concretara.

“El Ejecutivo nos ha informado que no va a ser uso de la insistencia respecto del informe que nos llegó en tercer trámite constitucional. Entonces, lo que estamos haciendo en la cuenta es precisamente preguntar al Ejecutivo si va a ser uso del veto. Y naturalmente que quedamos muy atentos a la respuesta”, planteó García Ruminot en el Congreso.

“La ministra Jara se comunicó conmigo ayer mismo para señalarme de que las declaraciones no reflejaban exactamente lo que ella pensaba, que le había tocado responder una consulta de la prensa y que naturalmente ella se allana plenamente a lo que el Ejecutivo resuelva. No podría ser de manera distinta, a lo que el Ejecutivo resuelva en materia del veto (...) Es lo que ella me transmitió. No es que el gobierno ponga en duda el envío del veto”, agregó.

García Ruminot dijo que a su parecer debe quedar establecido en el proyecto que el voto sea obligatorio para todos, chilenos y extranjeros con derecho a sufragio.

“Entiendo que también debe resolverse el financiamiento, el retorno por voto. Yo ya lo voté así, aquí en la sala del Senado, en relación a que haya una rebaja, básicamente por los altos costos que están implícitos en la medida. Esto es la diferencia en valores es del orden de unos 30 mil millones de pesos. Quienes sabemos, quienes conocemos las restricciones fiscales que existan, son valores importantes. Y por lo tanto yo ya voté favorablemente de que exista esta disminución en el reembolso por voto”, expuso el timonel del Senado.