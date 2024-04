Episodios, enfrentamientos y anécdotas para entender a Evelyn Matthei

Calificada transversalmente como una figura de carácter fuerte, directo y frontal, a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei -quien este viernes anunció que no irá a la reelección, abriendo así la carrera presidencial- se le reconoce también por su buen humor y salidas de libretos. Aquí una compilación de las dos caras de Matthei.

RD es un “asco” y fraternal reconciliación con Tomás Vodanovic

“¿Me pidió perdón, o no?, le dijo en un tono amable -en julio de 2023- el alcalde de Maipú y militante de RD, Tomás Vodanovic, a Matthei mientras se abrazaban fraternalmente entre risas.

Así continuaron, abrazados, tras una actividad de jefe comunales con el Alto Mando de Carabineros, para realizar un punto de prensa conjunto.

-¿Qué hizo alcaldesa?, le preguntó un periodista a la militante UDI, mientras todos estaban expectantes.

Ahí, mirando a su par de Maipú y aún entre risas, la exministra relató: “Ustedes saben que nosotros tenemos acá amistades cívicas entre distintos alcaldes, y el alcalde Vodanovic me acaba de retar. Y me retó porque yo había dicho que Revolución Democrática era un asco (por los líos de platas políticas). Y la verdad es que tiene toda la razón del mundo en retarme, porque hay problemas en todos los partidos, y también hay gente honesta, en todos los partidos y en todas partes, y yo creo que en lo que tenemos que empezar a trabajar todos juntos es en que entre los honestos efectivamente se vayan haciendo todas las acciones necesarias para que lo que no caben en esa categoría efectivamente salgan. Así que acepto al reto”.

“Se fue un poquito al chancho pero la perdonamos”, respondió el militante de RD, ante la sorpresa de los presentes por la complicidad que estaban mostrando ambos alcaldes, con visiones políticas contrarias.

Cataldo “es una persona encantadora”

Una escena similar, casi un año antes, había ocurrido en octubre de 2022, con el en ese entonces subsecretario de Desarrollo Regional y hoy ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Esa mañana del 5 de octubre, en una actividad junto a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) para firmar un convenio para la intervención de fachadas, Matthei sorprendió al calificar a Cataldo como “una persona encantadora”.

Casi un mes antes, el militante comunista había estado en el centro de la polémica luego de que unos tuits en contra de Carabineros -que había publicado años antes- le costaran no poder asumir como subsecretario del Interior.

“Administrativamente, Carabineros y PDI están bajo la Subsecretaria del Interior. Con el nombramiento de Nicolás Cataldo, dañan la Seguridad de todos los chilenos y reflejan una soberbia y falta de interés de diálogo tremendo”, posteó en septiembre la alcaldesa cuando La Tercera publicó -en medio del cambio de gabinete- que el Presidente Gabriel Boric había ungido a Cataldo para el cargo, decisión que luego, en medio de la ola de críticas, el Mandatario tuvo que retrotraer.

“Quiero ser súper clara, lo critiqué y tuitié de que cómo podían poner a un señor que había escrito las cosas que había escrito en la Subsecretaría del Interior. Lo he ido conociendo, es una persona encantadora, preocupada de que las cosas se hagan bien, hemos tenido muy buenas conversaciones y yo creo que ese es el clima que tiene que prevalecer en nuestro país, el del diálogo, aunque hayamos tenido diferencias en el pasado, el poder construir en forma conjunta”, comentó en la “reconciliación”, ante la mirada del militante PC, que no podía ocular a una amplia sonrisa.

El chaleco amarillo y la sorpresiva “huida”

La primera semana de noviembre de 2019 quienes transitaban a primera hora de la mañana por la esquina de Providencia con Pedro de Valdivia presenciaron una inédita imagen. La alcaldesa de la comuna se había puesto un chaleco reflectante amarillo y, en medio de la calle, había comenzado a dirigir el tránsito, debido a un apagón de semáforos.

Acaparó por su puesto la atención de todos los matinales y de la prensa. Un mes antes se había producido el estallido social y Matthei aseguró: “Mucha gente me dijo ayer que tendrían que empezar a armarse, hay una reacción ciudadana porque ven que carabineros está atado de manos”.

El episodio llegaría a trascender aún más luego de que la alcaldesa, resuelta a no seguir respondiendo preguntas de los periodistas, optara por salir corriendo por la vereda con su chaleco amarillo puesto. La escena fue objeto de múltiples meses, algunos de los cuales ella misma compartiría después riéndose de su inesperada reacción.

“Ignorante”, el duro (y recordado) altercado con Marta Isasi

Es una escena muy recordada en el mundo político: el fuerte altercado que en 2013, mientras era ministra del Trabajo, protagonizó con la entonces diputada Marta Isasi.

La hoy alcaldesa se había reunido en la intendencia de Tarapacá con funcionarios a honorarios que trabajaban en la Universidad del Mar, ante el cierre de la casa de estudios. El grupo fue acompañado por Isasi. La discusión llegó a un punto muy álgido, cuyas imágenes serían transmitidas rápidamente por los medios.

La áspera discusión empezó cuando Matthei señaló: “Lo que pasa es que yo no sé qué pretendes Marta”. Ante la respuesta de Isasi, la entonces ministra elevó fuerte el tono: “¿Tú crei (sic) que no lo sé Marta, que no me he juntado cuatro, cinco veces con los trabajadores?”.

“Y por qué la comisión investigadora la votaron en contra po (sic) Evelyn”....

Luego vino el siguiente diálogo:

Matthei: “Y qué tiene que ver esa hue...”, respondió mientras golpeaba unas carpetas contra la mesa

Isasi: “Oye, qué te has imaginado venir a hablarme así rota de mier...”

Matthei: “Sabí (sic) qué más, ubícate tú también con las tonteras que pedí (sic)”

Isasi: “Ubícate, no no seai (sic) tan picante y rota”

Matthei: “Ignorante, eso es lo que tú eres, ignorante

Alguien en la reunión lanzó un “calmémonos” buscando enfriar un poco la situación. Al abordar luego la discusión, la hoy alcaldesa insistiría en su punto: “Yo le dije que es ignorante, y es ignorante”.

Dardos al FA: “Tropa de jovencitos arrogantes nacidos en familia de bien”

Fiel a su estilo, a inicios de este año, en una conversación con Tele13 Radio, la también exdiputada y exsenadora lanzó una dura crítica a la generación que compone parte del gobierno actual. “Son una tropa de jovencitos arrogantes, nacidos en familias bien, que han ido a los mejores colegios pagados, que nunca les ha faltado nada en sus casas, que nunca han hecho nada, que les ha salido todo fácil en la vida, y que de repente sintieron que eran revolucionarios. Se dieron cuenta que había desigualdades en Chile”, lanzó.

“Olvida cuando a sus 39 años la tildaban de ‘cabra chica’”, “son el tipo de declaraciones que no aportan nada ni son justas con su propia biografía”, le saldría a responder la vocera de gobierno, Camila Vallejo.

“Kiotazo”, quiebres y reencuentros con Piñera

“Diría que éramos súper cercanos, que nos teníamos una enorme confianza, pero no éramos amigos de juntarnos a comer. Puede haber sido porque yo, en general, soy muy reservada y de pocos amigos”, relataba Matthei en entrevista a La Tercera pocos días después del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, que remeció al país.

Se conocieron en 1977, y su vida política estaría cruzada desde ese día hasta ese 6 de febrero de este año, cuando capotó en Lago Ranco el helicóptero del exmandatario.

Matthei fue ministra del Trabajo en su primera administración y su historia estuvo marcada por un fuerte lazo y también por grandes desencuentros.

24 de Julio de 2013. Evelyn Matthei asume como ministra del Trabajo del entonces Presidente Sebastián Piñera. Foto: Pedro Cerda / AgenciaUno.

El más recordado: el denominado ‘Kiotazo’ o ‘Piñeragate’, que llevó a Matthei a asegurar en 1992: “Pasará tiempo antes de volver a hablar con él”.

¿Qué ocurrió? Piñera, Matthei, Andrés Allamand y Alberto Espina (todos serían luego ministros del primero) conformaban la denominada “Patrulla juvenil” en Renovación Nacional (RN). Tenían ideas de corte más liberal para su sector en esa época, y fuertes ambiciones, incluso presidenciales. Eso habría llevado a quien fuera luego jefe de Estado a propiciar una ‘encerrona” en un programa televisivo a Matthei.

Sin embargo, sus propósitos se hicieron públicos cuando el dueño del canal Megavisión, Ricardo Claro, reveló al aire -en una radio marca Kioto- la grabación telefónica entre Piñera y su amigo, Pedro Pablo Díaz, donde le solicitaba interceder con un moderador de TV para perjudicar a Matthei en un debate.

Se instaló un escándalo político, sobre todo luego de que Matthei confesara, tras asegurar inicialmente no conocer el registro de audio, que sabía el origen de éste. Renunció al partido, y al año siguiente ingresó a la UDI.