“Es un insulto”: Tohá retruca dichos del canciller de Venezuela sobre el Tren de Aragua

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, respondió este martes las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien afirmó que el Tren de Aragua no existe.

Fue en el marco de una reunión en Cúcuta con el canciller de Colombia, Luis Murillo, que la autoridad del régimen de Nicolás Maduro aseguró este lunes que la organización criminal es solo un invento internacional para atacar a su país.

“Hemos demostrado que el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta. Como lo hicieron con el supuesto Cartel de Los Soles. Entonces se venció el discurso del Cartel de Los Soles, se demostró que eso es una organización que no existe, que jamás ha existido, ahora inventan una del llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca”, dijo Gil según consignan Cambio Colombia y El Nuevo Siglo.

También planteó que “hemos visto, por ejemplo, como ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice ‘somos del Tren de Aragua’, con acento peruano, con acento chileno”. “Es decir, se trata de crear una marca”.

La titular de Interior fue inquirida por estos dichos esta mañana mientras participaba de una pauta sobre el avance en las obras de construcción de la subcomisaría San Luis, en Peñalolén.

“Es bien impresionante. Venezuela se dice a sí mismo un país bolivariano, y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal. Personas han perdido sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso”, respondió.

La ministra del Interior, Carolina Tohá. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA.

Y luego agregó: “Entonces eso es un insulto, no al gobierno de Chile, al pueblo de Chile, y no solo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica, que se les diga algo así. Inaceptable”.

Respecto a si el gobierno tomará acciones por las declaraciones del canciller Gil, la secretaria de Estado señaló: “No, por el momento ninguno”.

“Están fuera de todo contexto”

Quien también retrucó a la autoridad venezolana fue el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

El director de la PDI, Eduardo Cerna, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA.

“Creo que no hay mucho que argumentar al respecto. La evidencia es notoria. Se han desarrollado procesos investigativos meticulosos, de larga data, con evidencia científica, con georeferenciación, con evidencia tangible. Entonces los comentarios del canciller -no me refiero a comentarios de una autoridad política de otro país-, pero creo que debieron interiorizarse un poco de las materias antes de emitir esos comentarios”, expresó.

Asimismo, apuntó que “el Ministerio Público está dirigiendo la investigación, la PDI realizando los procesos investigativos, y las evidencias son de público conocimiento. Como dijo la ministra, han habido familias que están sufriendo y han sufrido el flagelo de esta peligrosa grupo organizado. Entonces creo que los comentarios del canciller están fuera de todo contexto, y no tienen ninguna relevancia respecto a la solidez de los procesos investigativos”.