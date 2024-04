A dos días de inscripción de primarias: La Moneda aborda con partidos nudos de la negociación municipal

Como ya es costumbre, este lunes en el comité político ampliado en La Moneda, en el que participan los partidos políticos del oficialismo, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), les preguntó a los presentes -en esta ocasión el senador Jaime Quintana, presidente del PPD; el diputado Jaime Mulet, Regionalistas Verdes; y Juan Carlos Urzúa, presidente del Partido Liberal-, cuál era el estado de la negociación municipal a dos días del vencimiento del plazo para inscribir primarias.

La respuesta de los presentes fue diferente. Mientras que Mulet dijo que el asunto era complicado, que los partidos se han enredado y que la situación no es alentadora, Quintana fue más optimista con respecto al avance de los partidos, que estuvieron reunidos durante la jornada en la sede del Partido Socialista para intentar destrabar los principales nudos.

Pese a que los ministros han asegurado públicamente que es un asunto de las colectividades -así lo manifestó la ministra Camila Vallejo (PC) en la vocería de este lunes-, en conversaciones internas con los partidos les han planteado la preocupación y la urgencia de que lleguen a un acuerdo en la negociación municipal.

Quintana y la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, conversan frecuentemente para actualizar a los ministros Tohá y Álvaro Elizalde del estado de las tratativas. Por el otro lado, la ministra Antonia Orellana (Frente Amplio) hace lo propio con directivos y parlamentarios de su tienda para hacer de interlocutora con sus pares de La Moneda.

“Informamos en lo que estamos, pero no corresponde pedirle al gobierno, por lo menos no ha sido necesario hasta ahora, algún nivel de intervención. Entendemos que el gobierno también mira lo que pasa en las coaliciones que lo apoyan, pero no ha sido necesario hasta el momento pedir una intervención. Entendemos que estamos contra el tiempo eso sí”, dijo Quintana al salir de la reunión.

El senador, además, agregó que “hay bastante conciencia, en todos los presidentes de partido, tanto en el oficialismo como en la DC, de que es necesario en las próximas horas, entendiendo que nos falta bastante, alcanzar un acuerdo y tener el mayor número de comunas en primarias”.

Sistema político y federación de partidos

En medio de la sesión del comité político ampliado, surgió como parte de la conversación la entrevista que el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, concedió este domingo a La Tercera. Allí, el abogado empujó una reforma al sistema político en el Congreso, motivo por el cual aseguró que “vamos a poner todo nuestro esfuerzo”.

Quien planteó la idea en La Moneda fue el diputado y representante de la Federación Regionalista Verde (FRVS), Jaime Mulet, ante la presencia de los secretarios de Estado presentes.

Al hablar de reformar el sistema político, Mulet también planteó a los ministros que dentro del paquete de medidas que significa aplicar dichos cambios se incluya el proyecto de federación de colectividades.

El plan se ha trabajado desde mediados del segundo proceso constitucional, en donde se propuso un umbral del 5% de rendimiento electoral para que los partidos puedan seguir existiendo.

Esto puso en jaque a los partidos con menor porcentaje de votación -“callampa”, fue como los llamó el entonces consejero experto Teodoro Ribera- y pavimentó el camino para comenzar a discutir un proyecto que le permita a los partidos federarse, lo que se distingue de una fusión de colectividades.

Con la federación, las tiendas seguirán existiendo dentro de un conglomerado y, al mismo tiempo, podrán mantener su identidad.

Ante el planteamiento de Mulet, quien respondió fue el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, quien aseguró que el gobierno ha estado atento al tema.

El proyecto interesa tanto a la FRVS como al Partido Liberal, que también marcó presencia por medio de su timonel Juan Carlos Urzúa.

Al respecto, Urzúa indicó a La Tercera que “la federación es una buena alternativa para que partidos pequeños puedan tener la representación y estén consolidados sin la necesidad de fusionarse. Ese es un camino para darle mayor gobernabilidad al Parlamento y una mayor cohesión de los partidos. Hay un proyecto presentado y estamos pidiendo que se reactive, ahora que ha surgido la intención de reformar el sistema político nosotros pensamos que se debe incluir una ley de federaciones. Se lo pedimos al ministro Elizalde, obvio”.

Mientras que el senador Quintana también se manifestó a favor. “Yo creo que hay un consenso cada vez más importante en que hay algunos aspectos que debieran ser parte de un cambio de sistema político. Creo que la posibilidad de una Federación es un tema concita apoyo bastante transversal, entre alguno que otros aspectos (...). Es el momento de sincerar que una reforma al sistema político es importante, es prioritaria, porque también afecta a lo social”, dijo el mandamás del PPD.

Uno de los ejemplos que mencionaron los timoneles para hacer ver la fragmentación en el Congreso es la fallida negociación del oficialismo para llegar a la mesa del Senado y las dificultades que han tenido para hacer lo mismo en la Cámara Baja. De todas formas, respaldaron el actuar del gobierno. “No veo manera de vincular al comité político en el resultado que tenga la mesa de la Cámara”, agregó Quintana.

“Si hay un cuestionamiento y un rechazo a la forma de hacer política en nuestro país, que se refleja en la crítica al Congreso Nacional, a los partidos, a los parlamentarios, es principalmente, no exclusivamente, pero principalmente por la incapacidad de cumplir con la palabra empeñada”, reflexionó la ministra Vallejo.

En la reunión del comité político, además, salieron otros temas de contingencia, como los resultados económicos de las últimas semanas -que el gobierno ha intentado capitalizar- y la situación de la siderúrgica Huachipato, en Talcahuano.