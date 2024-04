La Moneda en alerta por negociación municipal en días clave: transmiten nuevamente inquietud a los partidos por demora en acuerdos

Durante la mañana de este lunes el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, les hizo una pregunta a los presidentes de los partidos oficialistas presentes en el comité político ampliado. El socialista quería saber cómo iba la búsqueda de acuerdos en la mesa que está compuesta por tiendas como la Democracia Cristiana al Partido Comunista. También el exsenador les preguntó cuál creían que iba a ser el resultado de la negociación.

Ante eso los dirigentes dieron cuenta de que no era fácil ponerse de acuerdo con tantos partidos en la mesa de negociación -la DC, PS, PPD, PL, PR, Acción Humanista, Regionalista Verde, CS, RD y Comunes (que ahora forman el Frente Amplio) y el Partido Comunista-, pero que en las últimas conversaciones han llegado a avances más concretos.

Flavia Torrealba, de Regionalista Verde, por ejemplo, planteó la inquietud de que la Democracia Cristiana recién tiene su junta nacional el 8 de abril, a dos días que se terminé el plazo para inscribir las primarias.

En La Moneda existe preocupación por la tardanza de los partidos para resolver la negociación municipal -y por las posibles competencias entre sus militantes- y, por lo mismo, los ministros del comité político se han desplegado sigilosamente para hacer un seguimiento de las gestiones. La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha estado en conversaciones con el presidente del PPD, Jaime Quintana; Elizalde con la líder del PS, Paulina Vodanovic; la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, con las autoridades del Frente Amplio, y la vocera, Camila Vallejo, con el timonel de su partido, Lautaro Carmona.

Los secretarios de Estado han manifestado internamente, y de manera individual, su inquietud ante la cantidad de candidatos que han levantado sus partidos incluso en comunas que daban por descontado que contarían con el apoyo de todos, como los casos de Irací Hassler (PC), en Santiago; Tomás Vodanovic (RD), en Maipú, y Karina Delfino (PS), en Quinta Normal. La opinión, compartida en el gobierno, es que las directivas se han entrampado en disputas innecesarias y con estrategias erradas.

De todas formas, en las reuniones abiertas con las colectividades, las autoridades han optado por ser más cautos. Aunque sí han manifestado su opinión.

Por ejemplo, la ministra Tohá en dos oportunidades durante el comité político planteó la premura con que debían trabajar por llegar un acuerdo los partidos y ha transmitido que el Presidente Gabriel Boric es partidario de actuar en unidad.

“A mí no me cabe ninguna duda de que los partidos esto lo entienden y se van a poner de acuerdo. No me corresponde a mí incidir en los aspectos particulares de la negociación, pero espero que esto vea la luz pronto y que podamos trabajar colaborativamente y no en disputas entre nosotros”, dijo el 13 de marzo el Presidente, en la única oportunidad en que se ha referido al tema.

Este jueves los timoneles del oficialismo se reunirán en el Partido Socialista para intentar avanzar en la negociación.