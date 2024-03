Qué tanto intervenir en la negociación municipal oficialista: el dilema de La Moneda

En los últimos días la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha estado en constante comunicación con la directiva de su partido, Convergencia Social -que se unificará en el Frente Amplio-, para mantenerse informada de la negociación municipal.

En la mesa de la colectividad del Presidente Gabriel Boric aseguran que la secretaria de Estado ha consultado por dos inquietudes principalmente: mantenerse al tanto del proceso y también tener claridad de comunas en conflicto para evitar exponerse en actividades de su cartera y generar ruidos innecesarios, algo que también han hecho otros ministros sectoriales por iniciativa de sus equipos.

La ministra no es la única integrante del comité político que ha estado en conversaciones con su tienda para seguir el proceso. Pese a que la definición de La Moneda es dejar que las directivas se encarguen del tema, la poca capacidad de ponerse de acuerdo y la cantidad de disputas que han surgido -principalmente entre el Partido Socialista y el Partido Comunista- han provocado que los secretarios de Estado discutan, en conversaciones internas, sobre la posibilidad de ser más protagonistas en el llamado a la unidad y acelerar la negociación.

Hasta ahora, las únicas muestras de ello han sido a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien ha manifestado su preocupación en dos reuniones de los lunes con las directivas del oficialismo en La Moneda. Además, la jefa de gabinete ha aprovechado instancias con alcaldes, donde el foco ha estado en otros temas, como seguridad, para abordar el proceso. Hace unas semanas, por ejemplo, la titular del Interior abordó el asunto con Claudio Castro (Renca).

Eso sí en el comité político ampliado de este lunes, donde estuvo presente la ministra Tohá, no se habló sobre el tema municipal. En los partidos aseguran que el gobierno ha sido prudente en la forma de consultar, porque desde el principio fue algo que quedó en manos de las directivas, por lo que cualquier intervención podría desatar el enojo de los líderes partidarios.

La principal alerta que existe en el gobierno es que el 10 de abril termina el plazo para inscribir primarias, por lo que han hecho llamados a cerrar las negociaciones. Además, entre los ministros se ha planteado discrepancias con la estrategia de los partidos oficialistas, ya que se ha hecho el balance de que están abusando del “bluf”, inscribiendo posibles candidaturas sin tener reales aspiraciones y generando conflictos en comunas donde esperaban resolver con más facilidad la continuidad de los alcaldes, como Irací Hassler (PC), en Santiago; Tomás Vodanovic, en Maipú (RD); y Karina Delfino (PS), en Quinta Normal.

El Presidente Boric solo se ha referido una vez al tema, aunque en sus redes sociales y actividades ha hecho gestos a algunas administraciones como la de Hassler, la de Vodanovic, y también en algunas giras regionales, como la de Chiloé, donde ha apoyado gestiones abiertamente pensando en futuros procesos, como por ejemplo la alcaldesa de Curaco de Vélez, Javiera Yáñez (independiente cercana al Partido Socialista).

“A mí no me cabe ninguna duda de que los partidos esto lo entienden y se van a poner de acuerdo. No me corresponde a mí incidir en los aspectos particulares de la negociación, pero espero que esto vea la luz pronto y que podamos trabajar colaborativamente y no en disputas entre nosotros”, comentó el Mandatario el 13 de marzo.