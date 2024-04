Vallejo descarta responsabilidad del gobierno en posibilidad de que el oficialismo se quede sin presidencia de la Cámara

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, realizó una vocería en La Moneda este lunes, poco antes del mediodía, para abordar la agenda económica del Ejecutivo y contestar preguntas de la prensa respecto a temas de contingencia.

En ese contexto, se refirió a planteamientos de legisladores oficialistas que piden cambios en el Comité Político y apuntan al ministro Álvaro Elizalde por la pérdida de la presidencia del Senado y la imposibilidad de evitar un desenlace similar en las negociaciones por la mesa de la Cámara de Diputados.

“Si se incumple la conducción de la mesa a la Cámara acordada por el propio Congreso y sus bancadas, es responsabilidad de quienes no son capaces de sostener un acuerdo”, manifestó Vallejo tajante.

El oficialismo defiende que la presidencia de la Cámara de Diputados en esta ocasión le corresponde al Partido Comunista -a raíz de un acuerdo suscrito en 2022- pero desde el Partido de la Gente (PDG) postulan a uno de sus representantes. En el Senado, en tanto, el acuerdo de gobernabilidad se quebró y la presidencia, que correspondía al Partido por la Democracia, quedó en manos de José García Ruminot de Renovación Nacional.

“Si hay un cuestionamiento y un rechazo a la forma de hacer política en nuestro país, que se refleja en la crítica al Congreso Nacional, a los partidos, a los parlamentarios, es principalmente, no exclusivamente, pero principalmente por la incapacidad de cumplir con la palabra empeñada”, reflexionó la ministra Vallejo.

En esa línea, se preguntó “¿por qué el Ejecutivo, que no ha faltado su palabra, que ha cumplido cada uno de los acuerdos que ha suscrito, tanto con el oficialismo como con la oposición, va a ser responsable del incumplimiento de la palabra de quienes incluso firmaron un acuerdo?”.

“Aquí tenemos que hacer un poco de pedagogía política ¿Por qué insistir en trasladar costos o responsabilidades a aquellos que no tienen la responsabilidad y diluir los costos y responsabilidades de quienes incumplen realmente los acuerdos? Porque si no estamos cayendo en una actitud sumamente paternalista. En política todos somos adultos, mayores de edad, que asumimos nuestra responsabilidad. Y tenemos que en esa claridad entender que nos debemos también a la gente. Y cuando hay un partido o un parlamentario o alguien que dice voy a hacer esto y pongo mi firma y mi palabra y luego no lo hago ¿Por qué esa persona que no cumple su palabra le va a endosar responsabilidad a un tercero”, planteó.