Ezio Costa, vocero de Aprueba x Chile: “Preferiríamos que exista coordinación con los partidos oficialistas para tener una franja única en la campaña del plebiscito”

Hace poco más de una semana, en la reunión de coordinación de los partidos oficialistas por el Apruebo, el representante de RD, Diego Díaz, distribuyó una propuesta de brief publicitario para avanzar hacia una franja común en la opción por una nueva Constitución. Detrás del ofrecimiento está la campaña ciudadana Aprueba x Chile, la que cuenta con una red de más de 130 organizaciones no gubernamentales en torno al plebiscito del 4 de septiembre y que se asesora por la cooperativa de comunicación estratégica Cuarto de Guerra, la misma que estuvo en la campaña del Presidente Gabriel Boric.

Aún no hay una definición de los partidos sobre tener una franja unitaria, principalmente porque el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) tiene pendiente la distribución de los tiempos de propaganda. Y, en parte, también porque el PC mostró cierta reticencia a la propuesta que no fue conocida previamente por el bloque Apruebo Dignidad en su conjunto, sino que únicamente por el Frente Amplio. Sin embargo, desde la organización hay claridad que, estando el oficialismo y las organizaciones sociales por el Apruebo, debe existir al menos una coordinación con los partidos, aunque manteniendo el carácter “ciudadano” de la campaña. Así lo manifiesta en esta entrevista el vocero de la organización, Ezio Costa.

¿Cómo se gesta la idea del comando ciudadano por el Apruebo?

Somos varias las organizaciones que hemos trabajado desde hace mucho tiempo en los temas que están siendo incluidos en la nueva Constitución. Parte de lo que nosotros creemos es que el esfuerzo por la aprobación de una nueva Constitución debiese ser un esfuerzo en que haya coordinación entre los distintos actores interesados en esto. La Constitución de Chile del 2022 tiene una raíz muy ciudadana y, por lo tanto, que sean las organizaciones ciudadanas las que estamos trabajando nos parece muy natural, pero también, es evidente que movimientos y partidos políticos también van a querer participar del proceso y la campaña del Apruebo y estando todos del mismo lado, tenemos que coordinarnos.

¿Qué esperan de la definición de los partidos?

Esperamos una respuesta positiva, porque la invitación surge de la sociedad civil así como el mismo proceso constituyente. Coordinar las campañas es muy valioso para efectos de que se apruebe la nueva Constitución. Preferiríamos que exista coordinación con los partidos oficialistas para tener una franja única en la campaña del plebiscito.

Hay una idea de enfocarse mucho más en que esta es una Constitución de derechos y no la antítesis a la Constitución de Pinochet, pues el argumento no suma a los “indecisos”. ¿Cuál es el relato que quiere relevar esta campaña?

Es evidente que hay un contraste entre ambas constituciones, diferencias considerables. El relato que queremos instalar es la propia Constitución, relevar las buenas cosas que tiene.

¿El resultado y no el proceso?

El proceso es lo que es y nosotros no somos parte del proceso, somos organizaciones que no tenemos representación en la constituyente necesariamente. El texto es el protagonista y lo que va a quedar, una vez que se haga el plebiscito y se apruebe la nueva Constitución, es la nueva Constitución. El resto, todo el proceso que nos llevó al nuevo texto, va a quedar como parte de la historia, pero no es lo realmente relevante.

Más allá de la coordinación que busquen establecer con los partidos, han transmitido que la idea es que la misma ciudadanía pueda “imprimir” sus volantes de campaña, como los han puesto a disposición en su página.

En Aprueba x Chile tenemos gente que participó en la campaña de Gabriel Boric, otra ha participado en campañas de la ex Concertación, incluso (personas) que han participado en temas de derecha, pero tenemos el convencimiento que este tipo de iniciativas, como aprobar una nueva Constitución, no solo proviene de los movimientos ciudadanos, sino que tiene que ser movido en general por la ciudadanía. Este es un proceso que por votación popular intentó poner a los partidos políticos en un lugar secundario con una Convención Constitucional con alta representación de independientes y creemos que durante la campaña eso también debiera mantenerse. A pesar de que la discusión política se vaya hacia los partidos, que tienen su propio rol y está muy bien que lo jueguen, en el caso de la nueva Constitución es algo más amplio que la discusión entre ellos.

¿Cuál es el financiamiento de esta precampaña?

No hay un financiamiento de la red de organizaciones, sino que cada organización tiene su propio financiamiento y lo ponen a disposición del colectivo. Tampoco hay un fondo común, sino que hay una discusión entre todos (del consejo) cuando hay que hacer algún tipo de labor, de quién la puede hacer y quién tiene capacidad para hacerla.

¿Reciben financiamiento de organizaciones internacionales como Open Society?

Como red de Aprueba x Chile no, pero sí es muy probable que varias de las organizaciones tengan financiamiento de ellos y de otras (organizaciones internacionales).

Ustedes están en una campaña decidida por el Apruebo. ¿No hay espacio para plantear terceras vías?

El Rechazo no tiene mucho más que ofrecer que quedarnos con la Constitución de 1980, y quedarnos con esa Constitución es quedarnos con una Constitución que casi el 80% de las personas votó en contra. Es más o menos evidente que ellos, para poder ofrecer algo, tienen que inventar una tercera vía. Pero esa tercera vía no existe, es una ilusión y lo que hay es aprobar o rechazar. Creemos que el Rechazo nos dejaría en un estado de incertidumbre mucho mayor y con una Constitución muy deslegitimida.

Sin embargo, es un escenario el triunfo del Rechazo. ¿No hay que anticiparse a ese escenario?

Hay que hacer algo por supuesto, pero es muy distinto si se Aprueba esta nueva Constitución y luego -como todas las constituciones- sufre modificaciones en el tiempo, que está muy bien, versus tener que partir de la base de una Constitución ilegítima en su origen e ilegítima desde el plebiscito de entrada. (Sobre la tercera vía) No es el momento, es una discusión muy extemporánea.

¿Qué temas de la nueva Constitución son la base de la campaña de Aprueba x Chile?

Los derechos sociales en su conjunto reconocidos como sistemas a través de los cuales la sociedad cuida de sus miembros, donde se asegura de forma efectiva los derechos. Un segundo punto es la distribución de poder entre los organismos; la Constitución de 1980 es muy jerarquizada y centralizada, con muchas trabas y entorpece el funcionamiento de la democracia. Un tercer tema es la Constitución ecológica, el avance en derechos medioambientales es muy significativo.