Frente Amplio respalda a Giorgio Jackson tras acciones legales contra Fidel Espinoza, la UDI y Jorge Errázuriz

El Frente Amplio manifestó esta noche su respaldo al exministro Giorgio Jackson, quien interpuso una serie de acciones judiciales “por injurias, calumnias y difamaciones”.

En concreto, el militante y fundador de Revolución Democrática (RD) interpuso una demanda civil contra la UDI, partido que a través de una carta había manifestado que Jackson “habría sido autor de dos delitos”; asimismo, presentó una querella contra Jorge Errázuriz, empresario que lo acusó de estar involucrado en el caso líos de platas y lo calificó como autor del robo de 23 computadores del Ministerio de Desarrollo Social.

El exsecretario de Estado también demandó al senador socialista Fidel Espinoza, quien lo había tildado como “líder de una banda”. “Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas, que ya perdieron el pudor. Renuncia Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”, fue el posteo del parlamentario en julio, luego de que el entonces secretario de Estado diera una vocería por el robo de computadores en su entonces repartición.

“Como Frente Amplio respaldamos la decisión del exministro Jackson de ejercer acciones judiciales para perseguir responsabilidades penales y civiles en el marco de injurias, calumnias y difamaciones reiteradas con publicidad al ejercer su anterior rol institucional”, señaló en una declaración pública el conglomerado.

“Los dichos, de público conocimiento hace meses sin que ninguno de los autores desmintiera ni presentara pruebas, son hoy materia de investigación de las acciones judiciales que presenta en su calidad de ciudadano a la espera que la justicia pueda calificar las responsabilidades tanto de la bancada parlamentaria de la Unión Demócrata Independiente (UDI), como del empresario Jorge Errázuriz y del senador Fidel Espinoza”, continuó el FA en su comunicado.

De acuerdo a la colectividad, el hacer sindicado al extitular de Desarrollo Social como “‘líder de una presunta ‘banda criminal’, sin ninguna prueba, no es una opinión, es mentirle al país, lo que no creemos forma parte de la convivencia democrática que aspiramos. En Chile mentir para dañar la honra es un delito y quien lo haya cometido debe responder donde corresponde, es decir, ante los tribunales de justicia”.

“La unidad del progresismo se construye en común, respetando las personas y las instituciones de nuestro país. La crítica política, el disenso y la discusión son bienvenidos, pero las acusaciones injuriosas a las autoridades sin pruebas ni sustento enloda nuestra capacidad de diálogo y acuerdo hacia los desafíos de nuestro país”, finaliza la declaración.