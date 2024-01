Jackson afirma que avisó al Ejecutivo antes de presentar querellas: “Es una acción mía de la cual el gobierno ciertamente está notificado”

A cinco meses de su salida del Ministerio de Desarrollo Social (Mideso), el que dejó en medio de una serie de cuestionamientos en torno a su figura, Giorgio Jackson cumplió lo que advirtió tras su salida: tomó acciones judiciales contra quienes, a su parecer, lo injuriaron, específicamente con la presentación de una querella contra el empresario Jorge Errázuriz, por el delito de injurias y calumnias; una demanda civil en contra de la UDI y otra demanda que apunta al senador PS Fidel Espinoza.

El exministro interpuso acciones legales contra la UDI, partido que a través de una carta había manifestado que Jackson “habría sido autor de dos delitos”. Asimismo, el empresario Errázuriz lo acusó de estar involucrado en el caso líos de platas y lo calificó como autor del robo de 23 computadores del Mideso, mientras que el senador socialista Fidel Espinoza lo tildó como “líder de una banda”.

Y la presentación de las acciones judiciales por estos casos coincide con la publicación de la primera entrevista que otorga Jackson tras dejar el gobierno donde, en conversación con el diario El País, se refiere, entre otros temas, a esta jugada judicial con la que busca “resarcir su honra”.

En la ocasión, fue consultado sobre si informó previamente al gobierno del Presidente Gabriel Boric respecto de la presentación de tales acciones judiciales, a lo cual el exministro respondió que “no es una acción coordinada con el gobierno -es una acción mía, personalísima-, de la cual el gobierno ciertamente está notificado”.

Asimismo, fue requerido sobre si su actuar podría agravar la actual tensión entre el gobierno y la oposición, en momentos en que desde el Ejecutivo buscan acercar posiciones.

Al respecto, Jackson sostuvo que “el Presidente Boric tras el plebiscito de 2022 adoptó una postura de apertura al diálogo que no ha sido recíproca por parte de la oposición. Las dos emblemáticas reformas que el gobierno ha presentado -pensiones y el pacto fiscal- no han tenido eco en la oposición. Por lo tanto, el Presidente va a seguir haciendo todos los intentos para acercar posiciones y estas acciones judiciales no debieran usarse como excusa, porque yo estoy ejerciendo mis derechos personales. Ya no es verosímil que se busque una nueva excusa para esconder que Chile Vamos está absolutamente preso de la narrativa y el relato de republicanos y no pueden moverse de posición”, destacó.

Las motivaciones del contraataque legal

Respecto de las motivaciones para presentar las acciones judiciales, el extitular del Mideso sostuvo: “Busco que se haga justicia. Me parece importante que, en el debate democrático, por más acalorado que sea -y yo he sido parte de esas discusiones acaloradas-, uno pueda fijar límites y decir que no todo vale”.

Ahondó al señalar que “en el caso del senador Espinoza, si bien es conocida su animadversión contra mi persona desde hace muchos años, con el caso Convenios él cruzó ciertos límites que son inaceptables”. Consultado por las palabras emitidas por Espinoza este lunes, quien destacó que “nunca he incriminado a nadie”, el extitular del Mideso sostuvo que “el senador Espinoza me trató de líder de una banda criminal y al día siguiente, cuando le dieron la oportunidad de arrepentirse en un matinal por la clara e inequívoca interpretación de sus palabras, dijo que no se arrepentía en absoluto. No contento con eso, a través de su abogado presentó una ampliación de querella en la que me imputa cinco delitos: fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita y prevaricación administrativa. Por supuesto, sin aportar absolutamente ninguna prueba. Puede que el senador hoy se arrepienta y serían bienvenidas sus disculpas públicas, pero creo que ante la gravedad de sus acciones debería afrontar con valentía las cosas que dijo e hizo”.

Respecto del empresario Jorge Errázuriz, el exministro Jackson sostuvo que “no por tener todo el dinero que se tenga, se puede pasar por sobre la honra de una persona y mentir deliberadamente para dañarla. El caso que presentamos sobre él es sólido y no deja espacio a la duda sobre su conducta, en este caso delictual”.

Finalmente, sobre la acción presentada contra los parlamentarios UDI que firmaron la carta donde solicitaban su salida, Jackson sostiene que en ese texto “se me imputaron dos delitos: orquestar un esquema de defraudación al fisco y, por otro lado, estar directamente involucrado en el robo de 23 computadores y una caja fuerte en el ministerio de Desarrollo Social. Es un partido que dentro de sus filas ha tenido militantes como Pablo Wagner, Virginia Reginato, Iván Moreira, Marta Isasi, Jovino Novoa, involucrados en casos de corrupción -varios con condena-, por lo que con todo el poder que la UDI ostenta, sus militantes deberían medir sus declaraciones al momento de referirse de manera calumniosa contra alguien”.

Robo de computadores

Sobre el caso del robo de los computadores desde la cartera, Jackson indicó que al conocerse el caso, de inmediato “empezaron varias de las personas nombradas en estas acciones judiciales a correr un rumor -antes de mis declaraciones- de que esto había sido un auto robo para ocultar eventualmente evidencias del caso Convenios y para obstruir la justicia. Cuando yo hablé públicamente, ya estaba instalada la idea de que esto era sospechoso y yo lo ratifico”.

“Me pareció sospechoso y -quizá ahí hay un error en las palabras- que estaba siendo aprovechado políticamente. Esa misma tarde, a través del subsecretario Manuel Monsalve y la vocera Camila Vallejo, establecimos que los antecedentes solo daban para decir que se trataba de un robo común. Pero yo nunca apunté a nadie como responsable. Las acciones que estoy presentando ahora no son porque alguien haya dicho “esto es sospechoso” o “quizá no fue un robo común”. No. Estamos hablando de personas, con nombre y apellido, que me sindicaron a mí como el autor de este u otros delitos. Esa es la diferencia”, destacó.

Su renuncia

Respecto de los costos que causaron los dichos en su contra, Jackson indicó que “trajo costos al gobierno, pero también personales. El primero, la durísima decisión de tener que presentarle la renuncia al Presidente tras constatar que la oposición estaba utilizando -y muy particularmente la UDI- mi presencia en el gabinete como un elemento (que a la postre reconocemos como absolutamente falaz) para no sentarse a discutir las reformas que Chile necesita: la de pensiones y el pacto fiscal. Estas acciones fueron dirigidas y orquestadas para dañar esa credibilidad y confianza, con bastante éxito, dicho sea de paso, como lo muestran algunas encuestas que lograron medir en algo el impacto”, indicó.

Sobre el diálogo que tuvo con el Presidente cuando le plantea su dimisión, Jackson afirmó en la entrevista que “fue una conversación privada, íntima, pero por supuesto que fue un momento muy duro, difícil, pero llegamos a la conclusión de que era la mejor decisión. Y por mi parte, me ha permitido hacer otras cosas”.

Su futuro en la política

Sobre su actualidad, el exministro sostuvo que ha retomado algunos planes que había postergado producto de haber asumido un cargo en el gobierno: “Voy a estar ligado al mundo académico, voy a estar haciendo algo de investigación, pero también algo de clases, y algunas consultorías. Eso en el ámbito profesional”.

En lo político, manifestó que estará “ayudando en lo que pueda a la conformación del partido Frente Amplio, de la unificación que se está discutiendo y tiene que sancionarse, y de la estrategia con miras a los próximos hitos electorales, que es algo que siempre me ha gustado mucho y espero poder aportar con la experiencia que he ido acumulando en estos años”.

En esta misma línea, reconoció que es “es muy difícil imaginarme sin estar vinculado a la política”. No obstante, precisó que no está pensando en presentarse a elecciones, “al menos para los próximos procesos electorales”, ni “tampoco estoy pensando en estar en la primera línea de actividad y exposición”.

Líos de platas y futuro del FA

En la ocasión, el exministro Jackson fue consultado además por los líos de platas que se dieron a conocer tras estallar el caso de Democracia Viva en Antofagasta, fundación vinculada a su partido, Revolución Democrática.

Al respecto, señaló que “si hubo gente que está siendo investigada y formalizada por delitos graves, nosotros las echamos. Porque no era la tónica. Es importante todo el trabajo que podemos hacer para que al interior de nuestros partidos en el Frente Amplio, una vez que culmine el proceso de unificación, poder estar fortalecido y no tener que cargar una cuestión que no es orgánica, sino que es más bien individual de las personas que tomaron esas decisiones”.

En este sentido, reconoció que el caso de Democracia Viva generó un daño “no solo al partido, no solo al Frente Amplio, sino al gobierno y a la idea de que organizarse para cambiar las cosas puede ser algo pensado en el bien común, es gigantesco. Porque mucha gente confió en RD, en el Frente Amplio, en el gobierno y sintió que esto era una demostración más de que no se puede confiar. Y por lo tanto, ese daño va a demorar mucho tiempo en resarcir”.

Sin embargo, destacó que se trata de casos puntuales, ya que “no hay ningún antecedente hasta ahora que muestre que hay una coordinación orgánica en la directiva o en algún órgano partidario que haya contribuido a la estrategia que se desarrolló por parte o de Democracia Viva o de cualquier otra fundación”.

Consultado sobre si asume algún tipo de responsabilidad política del caso Democracia Viva como fundador de RD, Jackson retrucó: “¿A Jaime Guzmán, como fundador de la UDI, le debería caber alguna responsabilidad política por Marta Isasi? Yo puedo tener mucha responsabilidad sobre mis dichos, mis hechos, mi incapacidad de poder llevar buenas relaciones para el gobierno en el Congreso como Segpres. Esas son las cosas de las que me puedo hacer responsable. Y tengo una autocrítica importante, a veces no tan explícita, pero la tengo. Y he sacado gigantes aprendizajes. Pero no me puedo hacer responsable por algo que ni siquiera conocía”.

Finalmente, sobre el papel que puede seguir jugando el Frente Amplio en la política chilena, el extitular del Mideso sostuvo que “creo que hay que ser humilde en reconocer que todo lo que propusimos exclusivamente nosotros como Frente Amplio se ha ido alimentando de las coaliciones que hemos ido formando, primero como Apruebo Dignidad y luego como gobierno con el Socialismo Democrático. Por lo tanto, por más conflictivos que hayan sido esos momentos de unidad forzada, con distancia creo que es el camino y que tenemos un potencial grande para respaldar el liderazgo del presidente Boric”.