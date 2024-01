Cómo se gestó la jugada con que Giorgio Jackson busca “resarcir su honra”

Pasaron 150 días desde que el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, saliera de la cartera en medio de una serie de cuestionamientos en torno a su figura, principalmente por el rol de su partido, Revolución Democrática, en el denominado lío de platas. Como detonante, también, se sumó el robo de computadores y una caja fuerte desde el edificio ubicado en calle Catedral, en Santiago.

Al salir, el exlíder estudiantil advirtió que tomaría acciones legales en contra de quienes lo injuriaran, tanto en el caso lío de paltas, como también respecto sobre lo ocurrido con el robo de computadores. Esta decisión, sin embargo, no se había concretado, hasta hoy a las 12.30 de la tarde, cuando presentó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella en contra del empresario Jorge Errázuriz, por el delito de injurias y calumnias; una demanda civil en contra de la UDI, y otra demanda que apunta al senador PS, Fidel Espinza.

La primera, explicó Jackson, tiene que ver con que el empresario “se refirió a mi vinculándome como autor del robo de computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social, algo que ha hecho de manera sucesiva, vinculándome también al caso Convenios”.

Cercanos a la estrategia judicial del exdiputado RD -liderada por el abogado de Miguel Schurmann- señalan que la decisión de Jackson estaba tomada desde que salió del gobierno por considerar que los hechos que se le atribuían eran graves y falsos, pero que lo mejor era esperar que decantara la contigencia para activar la ofensiva.

En ese sentido se tuvieron a la vista dos elementos. Uno político y otro jurídico. El primero tenía que ver con esperar los movimientos en relación a las comisiones ivnestigadoras y también la acusación constitucional, en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).

Sobre este último agregan que como se rechazó con una “amplia” ventaja a favor del ministro, se decidió concretar la querella y las demandas, dado que el gobierno quedaba fortalecido.

El propio presidente de RD, Diego Vela, destacó la ofensiva de Jackson: “el exministro Giorgio Jackson está en su derecho de defender su honra y cuenta con nuestro respaldo de realizar estas acciones después de recibir por varios meses, y como ha sido de público conocimiento, infundadas e injustas acusaciones de haber cometido graves delitos sin hasta ahora haberse aportado una sola prueba. Desde Revolución Democrática esperamos que sean los tribunales quienes puedan resolver esto”, comentó a La Tercera.

Agregó que “respecto al senador Espinoza estamos hablando de un comportamiento individual, de acciones que una persona realizó a título personal y que los tribunales deberán evaluar. Acá no hay un reproche a un partido del sector, sino al comportamiento de un senador”, añadió el timonel de Revolución Democrática.

Sobre lo jurídico, agregan cercanos a la defensa de Jackson, pesa que la indagatoria a cargo de la Fiscalía Centro Norte respecto del robo de los computadores avanza sin algo que apunte a algún vínculo del exdiputado con el atraco. De eso están conscientes en el círculo de Jackson, pues según lo que han podido recabar todo está suscrito a los cuatro formalizados en la indagatoria que apuntan a un denominado “cuento del tío”.

Fidel Espinoza (PS), quien apuntó directamente a Jackson, una vez perpetrado el robo en Desarrollo Social. “Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto.Son una red de Sinverguenzas, q ya perdieron el pudor. Renuncia Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a q me calle q me has hecho llegar”, dijo el parlamentario en su cuenta de “X” (exTwitter).

Es esta imputación la que el exministro ahora busque que se persiga en la Justicia, pues considera que “un daño a la honra” y “difamación” por parte del senador. En este caso, se decidió presentar una demanda ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

¿Por qué por esta vía? Cuando se busca demandar a un senador, tiene que ser por el tribunal superior al juzgado civil que compete tramitar la causa, de lo contrario, si se prensenta una querella, se debe activar una solicitud de desafuero y un proceso más largo.

El correo al fiscal que indaga los convenios

ElEs más, Jackson ya presentó patrocionio en la indagatoria de los convenios que lleva adelante la Fiscalía Regional de Antofagasta, dado que el ingeniero se ecuentra en calidad de querellado, luego de una ampliación de querella presentada por diputados del Partido Republicano.

Fue el 18 de agosto del 2023, siete días después de salir de La Moneda, que Schurmann le escribió al fiscal del caso, Cristián Aguilar. Ya en esa fecha se maduraba la decisión de activar una estrategia judicial que apuntara a resarcir la honra de Jackson.

“Le escribe Miguel Schürmann, abogado del señor Jackson, de acuerdo al mandato que adjunto. Le escribo el correo dado que los diputados Araya ẹ Irarrázaval han presentado una ampliación de querella en contra de mi representado en la causa que usted investiga, sin indicar conducta alguna que le atribuyen al señor Jackson, más allá de narrar su experiencia política (...). A nuestro entender, es una querella calumniosa en los términos del art. 211 del Código Penal y así pretendemos hacerlo valer cuando su investigación concluya respecto del señor Jackson. El presente correo tiene por objeto ponernos a su disposición en el evento que usted requiera algo respecto de él”, le dijo el abogado al persecutor, a través de un correo electrónico.

El exminstro quiere salir del centro de la indagatorias judicial, pero a través de una estrategia a la ofensiva. Rechaza estar involucrado en los dos casos que le costaron, de alguna manera, salir del gobierno que lidera su excompañero de ruta, el Presidente Gabriel Boric.

Su aparición en el Centro de Justicia no pasó desapercibida. Fueron al menos cuatro los ciudadanos que interrumpieron el punto de prensa para gritarle duros improperios a Jackson. “Devuelve la plata”, repitió una persona, pero también hubo una muestra de apoyo.

Ahora, le queda sortear la siguiente valla: que la querella sea declarada admisible y que las demandas sean acogidas a tramitación. A partir de ahí comenzará una nueva batalla para Jackson, pero ahora en sede judicial.