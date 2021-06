Frente Amplio: Sánchez y Atria desdramatizan modificación a reglas de la Convención y Boric defiende acuerdo firmado por el Congreso

La declaración emitida por 34 constituyentes -miembros de la Lista del Pueblo, pueblos originarios e independientes- en la que se plantearon 6 “garantías democráticas” para el funcionamiento de la Convención Constitucional y sostuvieron que ésta no se debe subordinar a reglas del Acuerdo del 15 de Noviembre, sigue generando diversas reacciones entre figuras políticas e integrantes de la instancia.

Así quedó de manifiesto en el Frente Amplio donde las posturas respecto a lo planteado por este grupo de constituyentes no genera una sola opinión.

Beatriz Sánchez, constituyente electa por el distrito 12 e integrante del bloque, opinó al respecto que “encuentro muy bueno que hayan nuevos convencionales y listas que empiecen hoy a declarar qué es lo que miran, cómo lo ven y me parece que está muy bien. Creo que cero preocupación con eso”.

Y agregó que a su juicio “se levantan como rivalidades que no existen y es más bien una dramatización mediática a algo que se va a resolver democráticamente en el momento en que comience a funcionar la Convención”.

Mientras que Fernando Atria, también electo por el distrito 10, aseguró que “la convención tiene una regla, que decide por 2/3 de sus votos. Esa regla puede ser también parte de la discusión en las condiciones que las propias reglas fijan. Si esa regla se cambia, se cambia, si no, se mantiene”.

Por su parte, Daniel Stingo, representante del bloque en el distrito 8, opinó que “todos los convencionales tiene que hacer lo que ellos crean. Me encanta que hayan grupos que se van formando. Tenemos que interactuar entre todos. Hay grupos que se forman para...De hecho, yo tengo como cinco grupos entre los convencionales porque vamos intercambiando cosas, cómo vamos a hacer el regla mento, cómo nos vamos a instalar ese día y algunos opinan las cosas y otros otras. Si unos opinan unas cosas me parece bien, si otros opinan otras cosas me parece bien”.

Según dio cuenta La Tercera, este grupo de convencionales electos dieron a conocer un texto titulado “Vocería de los pueblos de la revuelta popular constituyente”, donde se establece que “el poder constituyente originario es un poder plenamente autónomo (...)” y que “no puede ser limitado a la redacción de una nueva Constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular”.

La opinión manifestada por estos constituyentes frenteamplistas es distinta a la que ha puesto sobre la mesa el candidato presidencial del bloque, Gabriel Boric.

“Cuestionar lo que sucedió el 15 de noviembre es un poco bizantino y no colabora a hacer carne las demandas del pueblo de Chile. Ahora son los constituyentes quienes deben deliberar, confío en la autonomía de la convención para resolver cuestiones procedimentales rápidamente y empezar a trabajar en el fondo, que es lo le interesa al país”, indicó.