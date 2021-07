Gobierno supervisa exCongreso tras fallas técnicas y mesa directiva de la Convención advierte que “si las condiciones no están sesionaremos en la U. de Chile”

Luego de que ayer se suspendiera la primera sesión de la Convención Constituyente por una serie de fallas técnicas en dependencias del exCongreso Nacional, en Santiago, tanto el gobierno como la mesa directiva del órgano han adoptado una serie de medidas para no atrasar más el trabajo de los 155 convencionales.

Es así como hoy temprano la presidenta de la Constituyente, Elisa Loncon (constituyente mapuche) y su vicepresidente, Jaime Bassa (distrito 7) se reunieron con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi para ver la posibilidad de que el organismo sesione en dependencias de dicha casa de estudio o de cualquier otra universidad del Estado.

Anoche, Vivaldi a través de Twitter había señalado que “las y los rectores de las Universidades públicas hemos puesto a disposición de la Convención Constitucional todas nuestras sedes e infraestructura de Arica a Puerto Williams”.

Bajo esta premisa se llevó a cabo la cita de Loncon y Bassa con Vivaldi durante la jornada de este martes y con el fin de que la Constituyente sesione sí o sí este miércoles.

En paralelo, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, recorrió personalmente las dependencias del exCongreso constatando que todos los elementos técnicos y sanitarios estuviesen funcionando correctamente para que el órgano constituyente pudiese ocuparlos.

“Estaba todo listo, el día de ayer nosotros tuvimos una causal de fuerza mayor, que fue simplemente que no pudimos conectar todas las conexiones y probarlas. Eso nosotros ayer dimos una explicación, mantenemos esa explicación que se la dimos a la presidenta, se la dimos al vicepresidente y lo importante ahora es que vamos a tener a las 15.00 todas las condiciones para poder sesionar”, sostuvo el subsecretario.

Agregó que “se sesiona mañana, eso acordamos, llegamos a un acuerdo con la mesa para poder darnos todo el día de hoy para que estuviera todo impecable. Para la mesa era muy importante, para el gobierno también, que funcione todo bien y acá ustedes podrán ver que la posibilidad de que se funcione con aforos limitados, con interconexión telemática, con pruebas de sonido que ustedes han presenciado, a funcionado bien”.

Mesa directiva advierte: “Si las condiciones no están sesionaremos en la U. de Chile”

Minutos después de las palabras de Ossa, en la Casa Central de la Universidad de Chile, Loncon, Bassa y Vivaldi daban un punto de prensa para dar a conocer las principales conclusiones de su encuentro.

“Hicimos una buena conversación de tener una colaboración permanente, no solo para el caso puntual que tenemos, sino también para que la universidad, a través de su equipo de comunicaciones y a través de sus gestión pública, colabore en esta gran tarea que es comunicar el trabajo de la Convención a todos los sectores de Chile. Este es un momento muy fortalecedor para nuestras gestiones”, dijo la presidenta de la Convención.

Mientras que Bassa complementó que “estamos en una situación muy compleja, no solo desde una perspectiva técnico-administrativa, sino que desde una perspectiva también política. Aquí hay un poder del Estado que está tratando de instalarse, hay una manifestación de poder constituyente que está tratando de empezar a trabajar con normalidad y hemos encontrado obstáculos, técnicos, pero también políticos”.

En ese sentido el vicepresidente del órgano constituyente aseguró que “hemos pedido a los equipos técnicos de la U. de Chile que nos acompañen al exCongreso Nacional para poder tener una opinión confiable respecto de las condiciones técnicas en las cuales se están instalando las dependencias en la Convención”.

Para asegurar que “tenemos toda la disposición a que las cosas funcionen para que la Constituyente sesione en el exCongreso mañana miércoles, pero si las condiciones no están, sanitarias, tecnológicas, vamos a sesionar en la U. de Chile, pero no vamos a permitir es que por errores “técnicos” la Constituyente no pueda empezar sus trabajos”

“No podemos permitirnos un bochorno como el de ayer nuevamente”, cerró el abogado.

Mientras que el rector Vivaldi aseguró que de ser necesario cualquier dependencia de la U. de Chile, así como de las otras universidades del Estado pueden estar disponibles para el trabajo de la Constituyente.

“Encantados si se requiere de la Casa Central o de cualquier otra instalación de cualquier universidad pública de Chile, y la mesa de la Convención puede contar 100% con eso. Todos nuestros medios de infraestructura, informáticos y comunicacionales están al servicio de esta Convención”, dijo el rector.

Ahora será clave la reunión que a las 15.00 sostendrán la mesa directiva de la Convención con el gobierno para conocer el estado del exCongreso y si están las condiciones para que los 155 constituyentes sesionen ahí mañana o no.