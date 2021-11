Iván Moreira (UDI) abandona la sala del Senado y anuncia que no votará el proyecto de cuarto retiro: “No me presto para este engaño”

El senador UDI, Iván Moreira anunció que no votará el proyecto de cuarto retiro de los fondos de las AFP que durante este martes se está viendo en la Cámara Alta.

Moreira, consultado por el vicepresidente de la instancia, Jorge Pizarro (DC), si apoyaría o no la iniciativa, declaró que la moción parlamentaria era “un engaño” y que él no se prestaría para eso, tomando sus cosas y dejando la sala.

“Dije claramente que temía que se abriera la puerta de los retiros si estuviera la tentación para un cuarto, quinto retiro con motivo de las elecciones (...). Lamento mucho haber tenido la razón, por eso mismo plantee que solo estaba disponible para el retiro del 100% de lo fondos, lo que reivindico aquí, 100%”, aseguró durante su intervención en sala.

En ese sentido el parlamentario gremialista afirmó que “hoy las circunstancias son muy distintas a las que habían en los tres primeros retiros y por lo mismo me atrevo a decir fuerte y claro: este proyecto es un engaño”.

Tras concluir sus palabras, afirmó: “Como yo dije que no me presto para este engaño, me retiro de la sala porque no voy a votar este proyecto de ley que es un engaño inmerecido para la gente”.

Inicialmente, para que el proyecto fuese aprobado en general por el Senado, se requerían de 26 votos, pero como el senador Guido Girardi (PPD) se encuentra fuera de Chile con permiso constitucional y se ausentará de la votación, dicho quórum bajó y ahora solo se necesitan 25 respaldos.