Juan Andrés Lagos asegura que en el PC han sido “tremendamente leales” con el gobierno

El integrante de la comisión política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, abordó la relación que tiene actualmente su colectividad con el gobierno del Presidente Gabriel Boric, tras las recientes polémicas que se han levantado por el discurso del Mandatario en el funeral de Piñera.

Luego de que el Presidente Boric hiciera un mea culpa por su rol opositor durante la administración de Piñera bajo el contexto del estallido social, voces del PC salieron a criticar las palabras del Mandatario, incluso, la diputada Carmen Hertz calificó su discurso como “negacionista”.

Este hecho ha generado una tensión entre el PC, el Partido Socialista y el gobierno, puesto que la timonel PS, Paulina Vodanovic, ha señalado que ve “una cierta animosidad de golpear al Presidente”.

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Frente a esta situación, en conversación con Radio Pauta, Lagos sostuvo que “el otro día tuvimos una reunión que yo no la sentí tan tensa la verdad. Nosotros tenemos una relación bilateral con el Partido Socialista bien franca, directa y fraternal y creo que la conversación fue muy abierta”, y agregó que “yo lo que rescato de esto es la aclaratoria que hace nuestro gobierno de una manera explícita y formal en cuanto a que lo que planteó el Presidente Boric no se podría entender de ninguna manera como algo que va en contra o relativiza la permanente y sostenida lucha por verdad y justicia en este caso en particular respecto de las gravísimas violaciones de derechos humanos que se cometieron en el contexto del estallido social”.

En relación al discurso del Mandatario en la ceremonia fúnebre de Piñera, Lagos dijo que “nos sorprendió mucho” (...) no nos incomodó, pero tenemos diferencias políticas respecto a eso”.

En esa línea, consultado por si la diputada Hertz había malinterpretado las palabras de Boric, Lagos respondió que “no fue solo Carmen, fue Lorena Pizarro, fue Ericka Ñanco, fueron otros parlamentarios (...) yo diría que ubicar o centralizar solo y exclusivamente lo que dijo Carmen me parece muy limitado porque en realidad la reacción del mundo de los derechos humanos y más allá incluso fue bastante generalizada”.

Además, consultado por la frase de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en una entrevista radial en donde señala que “hay voces que no tienen conciencia de la responsabilidad de ser gobierno”, Lagos contestó que “yo no sé si se hizo referencia a nosotros. Pero la verdad es que nosotros tenemos una involucración con el gobierno completa y total. Hemos sido tremendamente leales, no obsecuentes”.

“Hay momentos en que ser leal es decir las cosas o tratar de decir las cosas que uno cree que pueden ayudar y mejorarlas, a tener cierta obsecuencia. Entonces, si a mí me dicen que todo lo hemos hecho perfecto desde que asumimos como gobierno, miremos lo que está pasando en Chile desde los plebiscitos, pasando por otras situaciones, entonces no confundamos entre lo que es la lealtad con la obsecuencia”.

La molestia por la asunción de Vallejo como ministra enlace

Otro de los puntos de controversias que ha protagonizado el PC, es la molestia que ha surgido desde el Partido Socialista por el reemplazo de la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS) por la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), en el rol de enlace con la quinta región por los incendios.

De hecho, la timonel PS, llamó al Presidente Boric para comunicarle que desde la tienda hay disgusto por el “desaire” que le hicieron a la ministra Fernández.

Bajo ese escenario, Lagos señaló que “lo que se está haciendo a nivel de gobierno y de gestión de Estado va todo en una dirección y es hacer más eficiente y eficaz el trabajo que en cortísimo plazo implique empezar el proceso de reconstrucción, ayudar a las familias que han perdido a sus seres queridos. Todo aquello en esa dirección yo diría que es el papel que están jugando ministras y ministros”.

“Por cierto en el caso de Camila Vallejo es muy claro y muy concreto. Yo creo que no hay un punto de referencia para sacar cuentas de esa naturaleza. Ahora lo que sí yo creo es que tenemos que mirar todas y todos todos los sectores de este país, incluido la derecha, el carácter del Estado que tenemos para enfrentar esta emergencia y nos tenemos que hacer todos responsables”, sostuvo.

En esa línea, cerró diciendo que “no sé si a alguien se le podría ocurrir que a una persona dado esta crisis se le está proyectando porque se le da esta tarea, la verdad es que yo lo veo bastante distinto yo creo que en realidad las responsabilidades que están asumiendo son responsabilidades duras”.