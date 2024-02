Ministra Tohá aborda críticas oficialistas por mea culpa de Boric: “Hay voces que no tienen conciencia de la responsabilidad de ser gobierno”

La mañana de este miércoles, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las críticas que han surgido desde el oficialismo, a propósito del mea culpa que expresó el Presidente Gabriel Boric en el velorio del exmandatario Sebastián Piñera, quien falleció el martes de la semana pasada en un accidente en helicóptero.

Bajo ese contexto, en conversación con Radio Infinita, la ministra señaló que, a su parecer, no cree “que el oficialismo sea el que peor trata al gobierno, definitivamente no. Pero sí siento que hay voces que no tienen consciencia de la responsabilidad de ser gobierno, y las hay en las dos coaliciones, también en la mía”.

“En las coaliciones que son parte de la Alianza de Gobierno, yo también he visto en ese sector actitudes a veces muy poco alineadas o que se salen del rol de lo que es ser una fuerza de gobierno y yo creo que tiene que ver mucho con una cosa que estamos viendo mucho en política el último tiempo, que las personas se paran en política desde una actitud muy individual. Piensan que su opinión importa mucho más que el proyecto colectivo del que son parte”, señaló.

Respecto al hecho de que se haya realizado un funeral de Estado en honor al exmandatario, Tohá manifestó que, a su parecer, no cree “que haya habido, de parte de nadie del oficialismo, ninguna duda, ningún matiz. Nadie presentó ningún reclamo, todos entendieron que era lo que correspondía y que nuestro rol como gobierno es el que tuvimos”.

En ese sentido, planteó que “otra cosa es respecto a los planteamientos políticos que el Presidente hizo en su discurso”.

En concreto el Mandatario, en la ceremonia de despedida de Piñera en el ex Congreso, además de destacar distintos aspectos políticos y personales del expresidente, hizo una autocrítica por el tono con que en el pasado, como oposición, tuvo su sector hacia el otrora presidente. “Como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de la vorágine política, durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”, señaló el jefe de Estado.

Bajo ese contexto, Tohá, indicó que el relato de Boric “tiene que ver con posturas que él tomó a la hora de hacer una visión del recorrido del expresidente Piñera y también de la relación que a él le tocó tener como su sucesor y adversario en la época en que fue oposición”.

Sobre las repercusiones del discurso, señaló que hubo personas que “sintieron incomodidad, especialmente porque le dieron una lectura que, con los días se ha ido decantando, no era la que tenía el sentido del presidente”.

“Creo que con los días el mismo Partido Comunista ha sido bastante activo en ir contextualizando y aclarando y también dando por superado este tema. Se ha ido entendiendo el sentido de las palabras del presidente”, sostuvo.