Junta Nacional DC aprueba negociar un acuerdo con el oficialismo para municipales

Este lunes, se realizó una nueva Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano (PDC), donde se acordó, entre otros puntos, facultar a la mesa de la colectividad para celebrar pactos electorales con uno o más partidos del oficialismo.

Esto, en el marco de las negociaciones que continuarán este martes entre el oficialismo y la falange en el marco de las elecciones municipales programadas para octubre, a un día de que finalice el plazo -medianoche del miércoles- para las inscripciones de las candidaturas a primarias para los comicios de alcaldes, gobernadores, cores y concejales.

Así, la Junta Nacional aprobó por 174 votos contra 9 facultar al presidente, Alberto Undurraga, y a la secretaria nacional, Alejandra Krauss, para “celebrar pactos electorales y concurrir a elecciones primarias, “de ser necesario”, con los partidos FRVS, PC, Partido Liberal, Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, PS, PPD, Partido Radical y Acción Humanista.

Mediante un comunicado, desde la DC indicaron que para el partido “los municipios y las gobernaciones han tenido una importancia fundamental por cuanto son los órganos que dan vida y sustento al desarrollo local y regional, con toda su diversidad y riqueza”

“De ahí que el PDC se ha jugado permanentemente por una descentralización eficaz. Ese ha sido el compromiso histórico del PDC con Chile, con sus municipios y regiones”, agrega el texto.

Asimismo, destaca que “sobre la negociación política respecto de las próximas elecciones, el PDC ha optado por buscar un acuerdo con los partidos oficialistas. Esta decisión se sustenta en la idea que el escenario político actual exige unirse con otros para enfrentar las elecciones uninominales, esto es, en alcaldes y gobernadores regionales”.

Agregan que el compromiso de la tienda es “continuar con la tarea de impulsar las reformas sociales con libertad, justicia social, prosperidad económica, en democracia y con pleno respeto a la institucionalidad”, y que, por esta razón, “nos asiste la convicción de no formar parte de ningún acuerdo con actores y partidos de la derecha conservadora que se oponen a todo cambio que promueva una sociedad con mayor cohesión social”.

Sin embargo, tal como lo indicó durante la jornada el presidente de la tienda, Alberto Undurraga, desde la Junta Nacional destacaron que tal acuerdo electoral con el oficialismo “debe representar adecuadamente el peso electoral de los partidos que convergen. No es admisible un acuerdo que supone crecer electoralmente a costa de algunos de los partidos que concurren al acuerdo. Y, en particular para el PDC, no es aceptable un acuerdo que no refleje su fuerza electoral expresada en la proporcionalidad de las actuales alcaldías lideradas por demócratas cristianos a lo largo del país”.