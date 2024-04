Tensión en la negociación municipal: DC asegura que no están disponibles para un “contrato de adhesión” con el oficialismo

El diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, se refirió este lunes a las negociaciones con el oficialismo en el marco de las elecciones municipales programadas para octubre.

A dos días de las inscripciones de las candidaturas a las primarias, desde la DC se ha comenzado a levantar un punto de desencuentro con los partidos de gobierno, con los cuales mantiene un pacto electoral para los comicios de alcaldes, gobernadores, cores y concejales.

Esta mañana, a través de X, el senador y vicepresidente de la Decé, Francisco Huenchumilla publicó que “las negociaciones por los pactos de alcaldes y concejales con la centroizquierda requieren mutuas convergencias y un objetivo común”.

Más tarde, en la misma red social escribió que “la DC no está disponible para un contrato de adhesión, ni para que un sector le imponga al otro toda su plantilla. Espero que tengamos una buena negociación, imparcial, generosa y objetiva”.

Ese post iba acompañado de un video en el que refuerza su postura. “Si alguien quiere llevarse todo y que el resto quede minimizado, ese no es el camino. La DC no está disponible para firmar un contrato de adhesión, donde se me diga, ‘lo tomas o lo dejas’. No es así. Por lo tanto, yo espero que tengamos una buena negociación, imparcial, generosa, objetiva, mirando el bien del proyecto que nosotros queremos presentarle al país”, dijo el senador en el registro audiovisual.

El respaldo de Undurraga

Bajo ese marco, entre medio de una reunión de los partidos de gobierno junto a la DC, el timonel falangista salió a respaldar las palabras del vicepresidente de su tienda.

“Comparto cien por ciento las declaraciones del senador Huenchumilla, que se trata de una negociación que primero sea buena para Chile y para cada una de las comunas, con buenos y buenas candidatas, y segundo que sea bueno para cada uno de los integrantes de esta conversación, de este pacto”, señaló.

“Cuando dos o tres partidos lo que hacen es poner sobre la mesa una regla y que los demás adhieran, la verdad que eso se llama contrato de adhesión, eso es justamente a lo que se refiere el senador Huenchumilla, que no estamos dispuestos, sino que más bien a un conjunto de conversaciones que permitan tener una buena solución para todas y todos y tener buenos candidatos en todo el país”, agregó.

En ese sentido, especificó que no apuntaba a ningún partido en específico, sino que lo dijo “referencialmente”.

Para reforzar su idea, sostuvo: “Hemos señalado desde el principio que una negociación tiene que lograr que todas las partes tengan un buen acuerdo, no solo que unos tengan un buen acuerdo. En concreto que no signifique crecer a costa de un partido en particular o crecer a costa de la Democracia Cristiana”.

Consultado por si el pacto electoral con el oficialismo está en riesgo, Undurraga respondió que “mientras no esté firmado siempre existe una posibilidad que no resulte, pero yo tengo todo el optimismo y toda la voluntad de que efectivamente podamos lograr un acuerdo”.