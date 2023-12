Durante este miércoles, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la acusación constitucional presentada por la oposición en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), por su eventual responsabilidad en los traspasos millonarios de recursos desde su ministerio a fundaciones que están siendo investigados por la justicia.

En una nueva transmisión del programa “Semana Re!” del Partido Republicano en su canal de Youtube, el exabanderado presidencial estuvo conversando con Ruth Hurtado, secretaria general de la tienda y Cristián Valenzuela, el director ejecutivo de Ideas Republicanas. En la jornada abordaron el libelo acusatorio que presentaron en contra del jefe de Vivienda, Carlos Montes y la permanencia en el cargo de Miguel Crispi, el jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric.

“Vemos hoy día al gobierno tratando de sacar de la escena pública al ministro Montes, diciendo que no se abuse de las acusaciones constitucionales. Habría que preguntarse cómo votó el ministro Montes todas las acusaciones constitucionales durante el gobierno de Sebastián Piñera, ¿tuvo algún escrúpulo el ministro Montes con algunos de los casos? ¡Ninguno!, porque él en eso nunca se perdía, siempre votaba en contra de cualquier acusación constitucional de algún integrante del gobierno del presidente Piñera”, acusó Kast.

El líder republicano continuó marcando que “esto de la actuación constitucional, si se aprueba o no se aprueba, da lo mismo. Las acusaciones constitucionales que se han presentado en contra del ministro de Educación no funcionaron, ¿y qué pasó al corto tiempo? se fue el ministro de Educación. La acusación constitucional que se levantó contra la ministra de Justicia se presentó, no salió adelante y al final se tuvo que ir la ministra”.

Kast por lío de platas: “Montes va a terminar como el rostro de la corrupción, igual que Crispi”

Adentrándose al lío de platas políticas, el exdiputado apuntó al secretario de Estado y al jefe de asesores del segundo piso de La Moneda. “El señor Crispi y el ministro Montes van a llevar al gobierno a un problema permanente. ¿Alguien duda de que el ministro Montes se va a tener que ir igual? Es cosa de tiempo. ¿Alguien duda de que Crispi se va a tener que ir igual? Es cosa de tiempo. Cada día van apareciendo nuevos antecedentes que involucran más a Crispi, que demuestran cada vez con más certeza que el ministro Montes sabía lo que estaba haciendo, lo dejó ser nomás”.

Finalmente, Kast sostuvo que quieren “nosotros queremos que se vaya Montes, antes que sea el rostro de la corrupción de este gobierno, el nuevo rostro, porque son varios. Pero este es más emblemático porque fue diputado, fue senador, llegó como un pro hombre porque llegó a un área en la que se supone que sabía mucho que es vivienda, Montes va a terminar como el rostro de la corrupción, igual que Crispi”.