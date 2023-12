Elizalde por acusación constitucional contra Montes: “Los mismos que criticaron el uso de este instrumento antes, lo están utilizando hoy”

Este miércoles el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, volvió a referirse a la acusación constitucional presentada ayer -por la oposición- en contra del titular de Vivienda, Carlos Montes.

El secretario de Estado reiteró -como ya lo planteó ayer- que acciones como la presentación de líbelos acusatorios “terminan siendo una distracción respecto a lo que realmente importa, porque todo el Congreso se concentra en la acusación, los ministros tienen que defenderse. ¿Y qué es lo que importa? Que se sigan implementando iniciativas que solucionen los problemas de los chilenos en su vida cotidiana”.

“Por eso también he señalado que se ha abusado de este instrumento”, agregó en diálogo con T13 Radio.

Con todo, el titular de la Segpres apuntó al gobierno anterior -del expresidente Sebastián Piñera- y a la oposición, por haber “criticado” este tipo de arremetidas en el pasado y respaldarlas hoy en el caso de los miembros del actual gabinete. “Hubo muchas críticas del gobierno anterior a la presentación de acusaciones constitucionales por quienes hoy las presentan activamente”, acusó.

“De hecho, si bien es igual el número a la fecha, no olvidemos que la vez pasada hubo una acusación contra ministros de Justicia, de la Corte Suprema. Por lo tanto, en lo que respecta a acusaciones contra autoridades del gobierno, hay mas presentadas en el actual mandato que en el mandato anterior. O sea, los mismos que criticaron el uso de este instrumento antes, lo están utilizando más hoy”, cuestionó.

Respecto a una posible renuncia de su par de Vivienda, Elizalde descartó por el momento esta posibilidad, asegurando que el ministro Montes “cuenta con toda la confianza” del Presidente Gabriel Boric. “Estamos hablando de un servidor público de toda la vida, que además está haciendo una gestión muy importante para hacerse cargo del principal desafío que tenemos en el área, que es la reducción del déficit habitacional”, sostuvo.

El ministro Segpres defendió que Montes “apenas tomó conocimiento, tomó las medidas correspondientes, y ha sido muy activo en la entrega de la información a la Fiscalía, promoviendo que se lleve adelante una investigación exitosa que permita esclarecer las responsabilidades correspondientes”.

Prioridades del gobierno postplebiscito

Elizalde también abordó el segundo rechazo a una propuesta de Carta Magna en el país y las primeras prioridades que estableció el gobierno, tras el fin del proceso constitucional. En ese sentido, sostuvo que tanto el primer plebiscito de 2022 como el del domingo pasado -dejando dos textos rechazados- “nos enseñan que cuando no hay acuerdos, no se llega a buen puerto, por lo tanto, lo que tenemos que promover es un diálogo constructivo que nos permita dar solución, por ejemplo, al drama de las pensiones”.

“No se puede seguir postergando una reforma tan relevante que se traduce en un aumentos de las pensiones ahora, no en varias décadas mas, porque los pensionados no llegan a fin de mes, con el monto escuálido de las pensiones en nuestro país. Y así podría citar otros ejemplos: hemos hecho referencia también al pacto fiscal, que incluye medidas procrecimiento, proinversión, proempleo”, enumeró.

Y añadió: “También un aumento de la recaudación para abordar el aumento de la PGU, la atención de las listas de esperas y las medidas de modernización del Estado, que están en el marco también en la agenda de probidad”.

Consultado sobre una eventual reforma al sistema político en el país, el titular Segpres dijo que “la prioridad que hemos definido son los desafíos en materia social, por tanto, nosotros vamos a seguir impulsando iniciativas que se hagan cargo de los problemas sociales que afectan a las chilenas y chilenos”.

“Si en paralelo se realizan otros diálogos para resolver otros problemas, bienvenido sea, pero la prioridad es de carácter social”, zanjó, asegurando que como gobierno harán “todo el esfuerzo necesario” para lograr acuerdos en estas materias.