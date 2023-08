La idea que asoma en RD para una lista de consenso que reemplace a Latorre

Luego de que la directiva de Revolución Democrática del senador Juan Ignacio Latorre presentara su renuncia anticipada y propusiera elecciones para octubre, el partido fundado por Giorgio Jackson sostuvo un importante cónclave de autoridades. Allí se planteó adelantar aún más los comicios internos -lo que se zanjó para el 30 de septiembre y 1 de octubre- y afrontar el siguiente desafío con la mayor unidad posible.

Hasta antes de ese encuentro, realizado el 19 de agosto, surgían dos nombres para presidir la colectividad, el del exministro de Educación Marco Antonio Ávila y el exsubsecretario de Salud Pública Cristóbal Cuadrado. Este último, sin embargo, se bajó de la carrera tras anunciar el 21 de agosto que había aceptado un puesto de trabajo como consultor internacional de Sistemas y Servicios de Salud en OPS/OMS. “Mi situación laboral me impide los próximos meses tener la disponibilidad de tiempo necesaria para un desafío como ese”, le dijo en esa ocasión a La Segunda.

La situación del extitular del Mineduc, en tanto, es distinta. Desde su primer día fuera del gabinete del Presidente Gabriel Boric, Ávila afirmó tener total disponibilidad para encabezar la recuperación de la crisis en RD. En entrevista con La Tercera, de hecho, planteó que en Revolución Democrática necesitaban “transitar por el desierto y reconstruir nuestra moral”.

Pese a eso, en los últimos días ha comenzado a asomar entre los militantes la idea de una mesa de consenso.

Quienes quieran postular podrán inscribir sus candidaturas hasta el 12 de septiembre. Habrá una semana de campaña, entre el 21 y el 28 de ese mes, y las elecciones serán el fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre, hasta las 21.00 de esta última jornada.

Coletazos internos

Desde los distintos lotes que integran RD advierten que la situación de Marco Antonio Ávila -cabeza de la tendencia Ecofeminismo Primero- se habría “desinflado” luego de que dirigentes de su sector, como la diputada Consuelo Veloso, salieran a criticar la gestión de importantes personeros de la colectividad, como Giorgio Jackson y Miguel Crispi. En particular, y en conversación con La Tercera, la parlamentaria afirmó que ambos “han actuado (en sus cargos dentro del gobierno) sin considerar el bienestar del partido”.

El asunto escaló hasta tal punto que este miércoles Veloso decidió renunciar a la jefatura de su comité parlamentario, cargo que debía asumir el próximo lunes. Al mismo tiempo, informó sobre su renuncia al consejo político de RD, puesto en el que fue electa solo hace 30 días y en cuya campaña contó con el apoyo de Marco Antonio Ávila. Al mismo tiempo, la diputada hoy se encuentra evaluando su permanencia en la colectividad.

La figura del exsecretario de Estado si bien está mermada por su gestión en Educación, ha recibido apoyo de parte de las posiciones en la interna, pues hay quienes consideran que nunca dejó de estar activo en la militancia cuando estuvo en el gobierno, a diferencia de otras personalidades de RD. Al mismo tiempo, algunos en la colectividad transmiten que el rechazo en la Cámara de la acusación constitucional en su contra le dio un “nuevo aire” y que le juegan a su favor “su carisma y cercanía con la militancia”.

De todos modos, la situación ha forzado al partido a considerar otras opciones, en donde varios militantes han levantado nombres como los del director de Metro, Nicolás Valenzuela Levi, o la exconvencional Tatiana Urrutia.

La directiva de consenso que cerrará un ciclo

La próxima elección en RD definirá probablemente los nombres que compondrán la última directiva antes de la consolidación del partido único del Frente Amplio, que están intentando concretar las colectividades que integran a esta coalición. La fusión de colectividades terminará así con cerca de 12 años de historia en la tienda que hoy encabeza Latorre.

Por ello, en parte de la militancia ha sugerido la idea de una mesa de consenso, asegurando que quienes deben liderar al partido deben venir desde el núcleo de la colectividad -representando a los históricos-, para que así ellos puedan garantizar la permanencia de los principios iniciales con los que se creó Revolución Democrática, en el eventual partido del FA.

Algunos tantearon la posibilidad de que sea el expresidente de RD Rodrigo Echecopar, quien hoy está a cargo de la División de Coordinación Interministerial (DCI) de la Segpres. La idea, sin embargo, no flotó.

Por lo mismo, la figura de Nicolás Valenzuela ha generado cierto consenso al respecto, pero aún no se ha levantado un nombre, ya que tampoco se han definido los plazos electorales desde el tribunal supremo. El hoy director de Metro no pertenece a ningún lote, pero es cercano a dirigentes históricos del partido, como Jackson o Crispi. Sobre la idea de asumir un desafío, Valenzuela aseguró que “nunca he buscado los focos en lo personal, sino que más bien estoy disponible para que se construya una mayoría. Si tengo que asumir un rol, tendré que aceptarlo”.

La otra opción que ha surgido es la de la exconvencional Tatiana Urrutia, quien hoy trabaja en la Subsecretaría de Prevención del Delito. A su vez, es también cercana al alcalde de Maipú -comuna en donde tiene arraigo-, Tomás Vodanovic, otro de los liderazgos mejor evaluados en la interna del partido.

Una de las pistas sobre el nombre que podría encabezar una “lista de consenso” se iba a entregar al cierre de esta edición, en una reunión programada para este miércoles en la tarde, en la que estarían presentes las distintas tendencias de la colectividad.

Sobre la idea del consenso, Nicolás Valenzuela complementó que “ha avanzado en el partido un ánimo de trabajo unitario y eso hay que apoyarlo. Hoy el consejo político está trabajando unido y si de eso sale una directiva, hay que apoyarlo”.

Desde Raíces, el lote de RD que quedó segundo en cuanto a desempeño electoral en los últimos comicios internos, el consejero político Cristóbal Rosas aseguró que “es lo más idóneo en vista de que tenemos procesos que vienen y que son altamente complejos: el desafío del partido único, la reconstrucción y la salida de la crisis en RD. Para eso se necesita la máxima unidad de propósito, obviamente siempre apuntando a que las bases tengan un rol protagónico en esto”.