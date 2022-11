La mención de Boric a polémica frase que Jaime Mañalich dijo en plena pandemia del Covid-19 cuando era ministro de Salud

Hasta la comuna de Huechuraba se traslado este lunes el Presidente Gabriel Boric para realizar diversas actividades en la comuna. La primera fue encabezar en terreno un comité político junto a sus ministros y posterior a ello participar, junto a los titulares de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en un conversatorio con vecinas de la comuna para abordar la reforma de pensiones y el registro de personas cuidadoras.

Fue justamente en esta última actividad que el Mandatario recordó una frase que dos años antes dio el entonces ministro de Salud de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich en medio de la pandemia del Covid-19. Fue el 28 de mayo de 2020 cuando el entonces secretario de Estado aseguró que había un sector de Santiago “donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga con esta… del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía”.

Al respecto el Mandatario hizo mención a esas palabras al hablar de las necesidades de las personas y al hecho de que el gobierno tiene que estar en terreno.

“Cómo vamos a poder hacernos cargo de las urgencias que tiene la ciudadanía hoy si es que no estamos con la ciudadanía. Acá no podemos cometer el error de pensar de que quienes estamos en política tenemos las respuesta mágicas a problemas que no experimentamos cotidianamente”, comenzó diciendo el Jefe de Estado.

“A mí siempre me sorprende mucho cuando un ministro de hace un tiempo, de otro gobierno, dijo que a propósito de la pandemia se había sorprendido de la pobreza y el hacinamiento en el sector sur de Santiago...Chuta...El Chile que gobernamos, el Chile en el que vivimos, Chile que construimos todos tiene que estar presente en cada una de nuestras decisiones”, aseguró Boric en relación a los dichos de Mañalich dos años antes.

A continuación, Boric también abordó la creciente preocupación ciudadana por los hechos delictuales que han afectado a diversos puntos del país.

“Hoy la preocupación por la seguridad, que es una preocupación prioritaria, no se ve desde La Moneda que está rodeada justamente o muy bien protegida, tenemos que estar en los barrios para poder sentir esa necesidad. Y poder poner los recursos donde ponemos las palabras, fortalecer la institución de Carabineros, fortalecer a la PDI”, cerró.