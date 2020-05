Mañalich reconoce que en un sector de Santiago "hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía”

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció esta jornada que hay un sector de Santiago en el cual "hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia”.

Sus palabras de dieron mientras explicaba la contagiosidad del Covid-19 en el país en el matinal Mucho Gusto de Mega.

"¿Cuál es la contagiosidad? En un sector de santiago es esta y en otro sector de santiago, que es nuestro drama de la cuarentena en este momento, en otro sector de Santiago, donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga con esta… del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía”, indicó.

“Uno visita lugares, pero cuando uno entra ahora, después de no haber ido en dos años a un lugar en cualquier comuna y dice, ‘aquí vivían 10 personas en esta casa y ahora están viviendo cien personas’”, agregó.

En ese sentido sostuvo que “no tengo estadísticas sociales, pero lo que quiero decir es que se hace muy difícil, y la tasa de contagiosidad por lo tanto aumenta, hacer un aislamiento social en las circunstancias, perdón que divida, de Santiago Poniente”.

Sobre la evolución de casos en la capital, Mañalich aseguró que “el comportamiento de la RM fue totalmente inesperado y fue engañoso. ¿Por qué? Porque cuando partió el brote en la RM parecía otro brote más, más alto, porque hay más gente, comenzó a estabilizarse en el oriente de la capital. Y de repente, después de un mes de tranquilidad tuvimos esto (un alza). Yo lo atribuyo en primer lugar a que las medidas de búsquedas de casos y seguimiento de cada uno de los casos en sus contactos se hizo prácticamente imposibles. Y en segundo lugar, las medidas generales, cuarentena por ejemplo, para ser cumplidas en sectores más vulnerables, es mucho más difícil de lo que creíamos”.

Por eso Mañalich dijo que es “crucial” reforzar el traslado de personas a residencias sanitarias para así evitar contagios.

“Y en ese contexto me parece que la estrategia hoy de fortalecer la vigilancia, pero además llevar a las personas que son casos o que están en contacto estrecho con un caso, desde su lugar de domicilio a una residencia es crucial, absolutamente crucial. Porque esa persona, no pidamos lo imposible, uno puede pedir que sea responsable, pero si esa persona no tiene qué comer, tenemos que llevarla a algún lugar".

Consultado sobre si se hubiera decretado antes la cuarentena habrían bajado el número de casos, Mañalich aseguró que no lo creía, "porque efectivamente la cuarentena, y lo entendemos todos bien, es una medida extrema que produce miseria, pobreza, hambre, y la gente, en la medida que pasan los días, lo estamos viendo, como medida sanitaria se agotan”.

“No fuimos” el Italia y España de Sudamérica

Por otro lado, el titular de Salud fue consultado sobre si podríamos -por el nivel de casos que tenemos- llegar a ser el Italia y España de Sudamérica.

“Ya no fuimos”, dijo escuetamente Mañalich. Para agregar que “si nos comparamos en el momento en que estamos con lo que ellos tenían en el momento de días de enfermedad, no tiene absolutamente nada que ver”.

“Por razones ecológicas, los virus no se comportan como uno...no, se comportan claramente, hacen una fase y, a veces, por razones que uno no logra entender. Lo que está pasando hoy en España. Cómo se explica que siento el país, todo lo que sufrió, estén levantando todas las medidas de restricción, tengan un 5% de inmunidad comunitaria. Cómo se explica que disminuyendo las medidas de restricción no tengan un rebrote de los casos”, complementó.

“Esta cosa tiene un ciclo, que hay que pasarlo con dolor y hay que pasarlo con el esfuerzo que se está haciendo para dar atención a todos lo que lo necesitan, y ese es nuestro compromiso”, concluyó.

Críticas desde el FA y el PC

Desde el mundo político, específicamente desde el Frente Amplio y el PC, salieron a criticar a Mañalich por sus palabras respecto a la pobreza y hacinamiento en Santiago.

El diputado RD Miguel Crispi, indicó que “una autoridad que no conoce a su país en materias tan claves para el manejo de una crisis sanitaria realmente no puede estar a la cabeza. Sinceramente no se que es más complejo, si cambiar a este ministro en pleno peak de contagios o si mantenerlo”.

Su compañero de partido y diputado por Santiago, Giorgio Jackson, aseguró que “no sé que es peor: que ministro Mañalich no conozca situación de hacinamiento en Chile o que la ocupe para echar la culpa al empedrado. Después de más de 2 meses, de muchas recomendaciones y advertencias de distintos sectores, se insiste en el “no lo vimos venir””.

La presidenta de dicho partido y también diputada, Catalina Pérez, declaró, en tanto, que “el ministro se acaba de enterar de que en Chile hay pobreza y hacinamiento. Está claro que no conocen el país que gobiernan, que se derrumbaron los castillos de naipes, que no lo vieron venir. Ya basta de excusas. ¡Es urgente cambiar la estrategia!”.

La parlamentaria de Comunes, Claudia Mix, declaró al respecto que “no tener conciencia del nivel de pobreza y hacinamiento que hay en Chile es vivir desconectado d la realidad. Ahora entiendo por qué cuando la gente exigió dignidad, prefirieron reprimir y no escuchar las demandas. Nunca han querido conocer el Chile real”.

Una opinión similar fue la que expuso su compañera en el Congreso, Natalia Castillo (RD). “¿Habrá que mandarle fotos y vídeos o invitarlos a recorrer el otro Santiago para que las autoridades de Gobierno “tomen conciencia” del hacinamiento, del hambre y la pobreza? Al Gobierno le falta calle y una billetera dispuesta para pasar esta crisis”.

Desde el PC, en tanto, las diputadas Carmen Hertz y Karol Cariola criticaron al titular de Salud.

“¿No le da vergüenza Ministro Mañalich reconocer que no tenia “conciencia “ de la pobreza y hacinamiento que existe en Su país? Pasa lo mismo con el Presidente Piñera y el resto del gabinete imagino, ¿cómo elaboran políticas públicas? Escandaloso, son el Ejecutivo no club de amigos”, sostuvo Hertz.

Mientras que Cariola indicó: “Si la persona que está a cargo en medio de una pandemia, dice que no tenía conciencia de cómo vive la gente en su propio país, ¿está capacitada esa persona para seguir dirigiendo la estrategia pública que enfrenta esta crisis de salud?”