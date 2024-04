Latorre (RD) sobre acusación de Jadue contra el FA y el presidente del CDE: “No me parece que hay que enlodar o cuestionar una institución”

El senador de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, respondió este jueves las acusaciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien vinculó al Frente Amplio con una “operación” por su próxima formalización por delitos de eventual corrupción y afirmó que no hay que “enlodar” o “cuestionar” al organismo por sus decisiones autónomas.

Jadue, ayer, en su programa de streaming, Sin Maquillaje, se refirió al proceso judicial que lo llevará a una audiencia de formalización el próximo 29 de mayo por presuntos delitos de corrupción, tales como cohecho, fraude al fisco, administración desleal y estafa, asociados a la compra de insumos médicos para hacer frente a la pandemia por Covid-19, realizados por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Durante la transmisión, Jadue sostuvo que “esta es una operación y el caballero (Raúl Letelier, presidente del CDE) es del Frente Amplio, el caballero tiene su historia, entonces uno dice ‘¿a qué se debe esto?’. ¿Estarán muy preocupados porque los y las comunistas estamos cada vez más fuertes y podemos dar una batalla importante? Yo te digo que estoy muy tranquilo”.

Y agregó: “A mí me parece que resulta evidente lo que dijo María Inés Horvitz, vuelvo a decir, los poderes fácticos han cooptado al Estado y haré una corrección, porque esto no solo viene de la derecha, aquí hay tráfico de influencias que vienen de otros sectores, que supuestamente son aliados, pero que le tienen la misma tirria al PC porque les disputa el espacio electoral”.

En conversación con CNN Chile, al senador Latorre respondió al alcalde Jadue. “No comparto esas opiniones (…) claramente no la comparto, porque en el fondo se cuestiona una institución. Acá el presidente del CDE no se querella en una causa de manera unilateral, o por un capricho o por una supuesta operación política”, sostuvo Latorre.

“A mí no me parece que hay que enlodar o cuestionar una institución que además necesitamos, que es una institución autónoma que si bien el presidente del CDE es nombrado por el Presidente de la República, pero en el fondo actúa de manera autónoma y defendiendo los intereses del Estado y por tanto cuando decide querellarse, lo hace también, insisto, con decisiones que son colegiadas”, añadió el legislador.

En esa línea, el expresidente de RD aseguró que “acá hubo una decisión del CDE de manera unánime y de manera colegiada con los antecedentes a la vista por parte del Ministerio Publico, la solicitud de formalización que hace el Ministerio Público, y esa es la querella que presenta el CDE”.

Respecto a la posible influencia del Frente Amplio en la determinación de querellarse por parte del CDE, Latorre sostuvo que “sigo creyendo que estamos en una democracia, donde hay separaciones de poderes, donde el Poder Judicial es autónomo, donde no deberían existir y yo al menos no tengo ningún antecedente de que haya alguna influencia desde el gobierno o desde un sector político ni mucho menos del Frente Amplio en contra de Daniel Jadue”.

“Él reclama que es inocente, el PC dice y lo respalda que es inocente, bueno, eso tendrá que demostrarlo en el proceso judicial, donde él por cierto, tiene derecho a la defensa y a un debido proceso”, agregó.

Puntualmente por los dardos emitidos hacia el Frente Amplio, Latorre manifestó que “no comparto esas declaraciones y como han dicho los dirigentes del nuevo partido Frente Amplio, creo que no corresponde seguir escalando en esas declaraciones porque además tampoco han sido respaldadas por el PC (…) creo que no corresponde escalar una opinión que es personal de Daniel Jadue y que no la comparte, creo que nadie, en el Frente Amplio ni en el oficialismo”.

Asimismo, abordó las acusaciones del jefe comunal de que la causa judicial y el futuro procesal de la misma, serían parte de una campaña que buscaría generar una inhabilidad del militante del Partido Comunista (PC) a una futura eventual candidatura.

“Primero, no sé si hay una campaña, yo no he visto una campaña. Siempre con los temas judiciales vinculados al mundo de la política siempre hay una mediatización y una instrumentalización respecto del momento, de ciertos empates, de ciertas varas con algunos (…) yo no tengo ningún antecedente que me diga que eso es así, más bien lo que he leído por prensa en el fondo de que acá había una investigación de hace mucho tiempo de la Fiscalía por un lado y también la decisión del CDE de querellarse, entonces, al parecer hay antecedentes penales que dan cuenta de este caso”, afirmó.

“Ahora, insisto, ni la formalización ni la querella del CDE, dan cuenta de una condena a priori, eso tendrá que demostrarlo en el proceso de investigación y Daniel Jadue tendrá el derecho de defenderse”, matizó el representante de la Región de Valparaíso.

También fue requerido respecto a la posibilidad de que se solicite la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta y si el Ministerio Público debiera tener en cuenta consideraciones como contiendas electorales o por figuras electas por voto popular.

“Yo creo que no debería tener esas consideraciones. En mi opinión el Ministerio Público es un órgano autónomo que persigue delitos, persigue penalmente delitos y, por lo tanto, tiene que ser imparcial, no mirar ni el color político ni la billetera de la persona o el estatus de la persona o si tiene redes con la política o no. Esa es la labor del Ministerio Público”, cerró el senador Latorre.