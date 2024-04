Naranjo ve como “una actitud de fraternidad socialista” pedir explicaciones a Espinoza por reportaje sobre terrenos heredados

El diputado Jaime Naranjo (PS) se refirió la mañana de este jueves al comentario realizado por la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien acusó que el parlamentario había realizado “un agravio personal” al solicitar al senador Fidel Espinoza explicar “el origen de los terrenos que heredó” y decir que siempre había votado a favor de las empresas pesqueras, en el contexto del reportaje publicado por Ciper Chile, que dio a conocer una extensa trama de compra y venta de un terreno que le reportó $4.200 millones a la familia de Espinoza.

El senador socialista esta semana había mandado una carta a la colectividad evaluando su renuncia al partido, al sentir que había “poca solidaridad con un compañero acusado injustamente de falsedades”. Tras ello, la timonel del PS defendió a Espinoza y explicó que en el reportaje “se hace énfasis en conductas que están zanjadas por la justicia” y que “prefiere esperar los resultados judiciales a condenar en la plaza pública”.

Además, Vodanovic señaló que “es bastante lamentable, en términos personales, lo que ocurre, cuando vemos compañeros de partido enfrentados por la prensa, con agravios personales de parte del diputado Jaime Naranjo al senador Espinosa, la verdad es que también no es algo que yo quisiera como presidenta del partido”.

En ese contexto, Naranjo explicó que él “no tiene ningún problema con el senador Espinoza”.

“Lo que yo he dicho es el sentir amplio mayoritario, de la inmensa mayoría de los militantes del PS. Una institución seria y responsable como es Ciper ha hecho una acusación extraordinariamente grave y delicada y lo que corresponde, y lo que le estamos pidiendo de alguna manera, es que la esclarezca para evitarse problemas mayores”, señaló.

A lo que agregó: “Esclarezca los hechos, nadie lo está apuntando con el dedo ni acusándolo de nada, es solamente que esclarezca los hechos. Por eso no me parece oportuno que el Partido Socialista salga a hacer defensas institucionales cuando lo que corresponde es pedirle a ese militante, y más todavía si es una autoridad del partido, que ante una acusación tan seria, tan grave de un organismo tan serio como es Ciper, que esclarezca los hechos”.

Respecto a que la timonel del PS dijera que había realizado “un agravio personal” contra Espinoza, Naranjo señaló que no encuentra que sea “un agravio decirle a una persona que está siendo acusada de hechos tan graves que por favor, esclarézcalo, aclare esta situación. Yo no encuentro que en eso haya un insulto ni nada por el particular. Lo vería como una actitud de fraternidad socialista”.