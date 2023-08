PS busca poner orden dentro de sus filas

Una convocatoria extraordinaria sostuvo en la tarde de este sábado la directiva nacional del Partido Socialista. Con la aún fresca renuncia de Giorgio Jackson (RD) al gabinete del Presidente Gabriel Boric, la colectividad, encabezada por la senadora Paulina Vodanovic, realizó un nuevo espaldarazo al titular de Vivienda, Carlos Montes, e hizo un llamado al orden de sus militantes.

Esto, a raíz de que en las últimas semanas importantes personeros socialistas se han enfrascado en discusiones por la gestión del gobierno en el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado. Uno de los rostros de la controversia es el senador Fidel Espinoza, quien instantes después de la salida de Jackson apuntó directamente contra su correligionario, Carlos Montes.

“Claramente tiene una responsabilidad política, porque todas estas cosas ocurrieron en su ministerio ante sus propios ojos, seguramente engañado por la gente de Revolución Democrática”, comentó. Lo cierto es que para la militancia del PS esta vez Espinoza pasó una línea roja, pues apuntó contra el ministro del partido, a quien solo tres días antes le habían brindado un importante espaldarazo en una cena de autoridades de la colectividad. “Valoramos también la difícil tarea del ministro Carlos Montes”, respondieron desde la directiva del PS mediante un comunicado.

Quien también le respondió fue el diputado Jaime Naranjo. “Siguen pasando los días y el país espera que el Sr. Espinoza diga si es verdad o no que se adjudicó un subsidio habitacional y explique cuál es el verdadero origen de los terrenos que heredó”. La reacción del parlamentario por El Maule no ayudó a bajar la tensión interna del PS y también generó incomodidad en las planas mayores de la tienda de París 873.

Frente a esto, el comunicado del Partido Socialista ahondó: “No nos es propio tolerar la falta de respeto ni el personalismo caudillista. Las denostaciones personales no son tolerables para los socialistas; los ataques arteros, tampoco. Las diferencias políticas se resuelven en las instancias que corresponden. No admitiremos faltas a la fraternidad socialista, ni en público ni en privado; esta mesa las hará presentes a quien corresponda, en forma directa, sin perjuicio de las competencias de las instancias disciplinarias”.

En la tienda que encabeza Vodanovic esclarecieron que “el adversario no está entre nosotros, ni en los partidos de gobierno”, pero este domingo nuevamente la interna del partido se tensionó. Naranjo nuevamente cargó contra Espinoza: “Siguen pasando los días y arreglín Espinoza está calladito. El país le pregunta, ¿es verdad o no que recibió un subsidio habitacional? ¿Cuál es el origen de los terrenos que heredó? ¿Es verdad que las empresas pesqueras financian sus campañas? Porque siempre vota a favor de ellas” (sic).

Cómo reflota la discusión entre senadores y diputados

Espinoza ya había sido blanco de otras críticas desde la bancada de diputados del PS. El jefe de esa instancia, Daniel Manouchehri, había hecho un llamado a no ser “tontos útiles de la ultraderecha”, frase que incomodó a los senadores de la colectividad.

Alfonso de Urresti, su par en la Cámara Alta, le manifestó esta incomodidad tanto en el Congreso como en La Moneda. Luego, Manouchehri convocó a una cena a todas las autoridades del PS, en Valparaíso. En la ocasión, se ausentaron cinco de los siete senadores de la tienda, por lo que se vio como fracasada en ese momento la tesis de buscar la confraternidad., pese a la asistencia de los ministros Montes, Álvaro Elizalde (Segpres), Maya Fernández (Defensa) y Jessica López (Obras Públicas).

Al día siguiente, Manouchehri, Marcos Ilabaca, De Urresti y Gastón Saavedra se juntaron a tomar un café y a intentar resolver sus diferencias. Todas estas instancias ocurrieron sin Espinoza ni el senador Juan Luis Castro, los más críticos de la gestión del Ejecutivo.

Por lo mismo, la directiva del PS organizó una nueva cumbre socialista para el próximo domingo 20 de agosto, desde las 18.00, en donde estarán presentes en la sede central los ministros, subsecretarios, parlamentarios y jefes nacionales de la colectividad. El punto en la tabla será “el análisis del momento político, buscar las coordinaciones necesarias para enfrentar en unidad a nuestros adversarios”.

La idea será marcar un precedente de cara al próximo congreso estratégico que realizará el Partido Socialista a mediados de octubre.