Paulina Vodanovic defiende a Fidel Espinoza tras carta en que senador reportó que evalúa dejar el PS

En entrevista con Tele 13 Radio la mañana de este miércoles, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó la carta en que el senador Fidel Espinoza le informó que está evaluando su continuidad en la colectividad por percibir una falta de apoyo de la tienda oficialista frente a un reportaje publicado por Ciper Chile que dio a conocer una extensa trama de compra y venta de un terreno que le reportó $4.200 millones a la familia del legislador.

“La carta se me dirigió a mí y a todos los miembros de la Comisión Política. Nosotros hoy día tenemos sesión de Comisión Política en la tarde y vamos a ponerlo en tabla, vamos a tomar una determinación colectiva, pero yo también quiero decir que es bastante lamentable, en términos personales, lo que ocurre, cuando vemos compañeros de partido enfrentados por la prensa, con agravios personales de parte del diputado Jaime Naranjo al senador Espinosa, la verdad es que también no es algo que yo quisiera como presidenta del partido”, manifestó la timonel del PS.

Vodanovic afirmó que en el reportaje “se hace énfasis en conductas que están zanjadas por la justicia”. La jefa de tienda oficialista aseguró que la propiedad que se cuestiona es un terreno que el senador por Los Lagos declaró. Por ello, acusó “un agravio gratuito el que se le ha inferido a Fidel Espinosa en estos días por redes sociales”.

“Cuando hay una sentencia judicial, no creo que corresponda a terceros cuestionar aquello”, recalcó.

Asimismo, la senadora y presidenta del PS llamó a no hacer juicios públicos y categóricos sin tener todos los antecedentes.

“No lo digo solo por Fidel Espinosa. Yo siempre, respecto de todas estas situaciones judiciales, no sé si será porque soy abogada, prefiero esperar los resultados judiciales a condenar en la plaza pública. Me parece que el debido proceso es un derecho constitucional, que no se agota en el mero ejercicio judicial, también se agota cuando uno condena sin tener los antecedentes y no espera los resultados judiciales. Y más aún, en el caso de Fidel Espinosa, cuando aquí hubo una sentencia judicial que le entregó los terrenos después de muchos años a su familia. Por lo tanto, es una situación lamentable, pero como digo, la vamos a analizar hoy día porque la carta ha sido dirigida tanto a mí como a la Comisión Política. Y yo espero poder tener otra conversación con el senador Espinosa dentro de la semana para tratar el tema”, expuso.