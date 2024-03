Los errores y aciertos del gobierno en ojos de la oposición a dos años del inicio de la administración de Boric

Este lunes 11 de marzo se cumplen dos años desde que Gabriel Boric asumió la Presidencia de la República. El segundo aniversario de la llegada al poder del actual gobierno ha suscitado balances críticos en las filas de la oposición y sectores no alineados.

Desde la UDI, el exministro durante la administración de Piñera, Jaime Bellolio criticó que el gobierno inició su mandato con “una gigantesca soberbia, con la lógica de pensar que ser oposición bastaba y que todos los problemas de Chile se solucionaban a través de la voluntad política”.

En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, el también ex- diputado mencionó el rechazo a la propuesta constitucional del 4 de septiembre de 2022 como un factor clave. “Esa primera arrogancia es la que choca con la realidad al poco tiempo y particularmente con el gigantesco rechazo a la propuesta constitucional, que creo que es un duro golpe cultural a las ideas radicales de la izquierda. Todos aquellos proyectos que habían rechazado previamente tuvieron que tomarlos como propios”.

El presidente de Amarillos por Chile, Andrés Joaunnet coincide con que el triunfo del rechazo en el 4-S, significó un cambio de rumbo. “Si el 4 de septiembre de 2022 se hubiera aprobado el texto constitucional propuesto por la convención, hoy estaríamos en una república bolivariana, con una crisis institucional muy grave. Eso cambió el rumbo del país y ayudó a que el gobierno tratara de hacer mejor las cosas, pero la verdad es que lo ha hecho mal”.

“Tenemos una crisis en materia de seguridad, que el gobierno no tiene la capacidad de enfrentar, ni la voluntad política. Tenemos una crisis económica, con una inflación siempre esperando, que no está controlada, no hay crecimiento. Tenemos una crisis en salud y educación. En fin, el país está hecho un desastre y hay un gobierno que no tiene la capacidad. Tenemos un Presidente sin liderazgo, que está mas preocupado de tuitear que de gobernar, ausente, que fundamentalmente sale más con datos freaks que con políticas públicas”, agregó el diputado Jouannet, para luego asegurar que “la política internacional ha sido la peor en los últimos años de democracia”.

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, abordó la agenda de la administración de Boric: “Nosotros estimamos que el gobierno ha tenido una baja ejecución en su programa de gobierno porque la gran mayoría de los chilenos, simplemente, no lo comparte y por eso tiene tan poco apoyo popular y eso se traduce en que finalmente el Congreso no apoye los proyectos de ley que el gobierno ha presentado (...) Además, los temas que están en la agenda de la ciudadanía, no están en la agenda del gobierno. Por ejemplo, los problemas de seguridad pública”.

“Es un proyecto fracasado, el gobierno tiene que renunciar al octubrismo definitivamente, y al programa de gobierno inicial del Presidente Boric para poder llegar a acuerdos y consensos en los grandes problemas que a los chilenos les aquejan”, manifestó Sauerbaum.

Los errores y aciertos del gobierno en ojos de la oposición a dos años del inicio de la administración de Boric. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Asimismo, la diputada Karen Medina (Partido de la Gente) criticó que “en estos dos años de gobierno no se ha avanzado en los grandes ejes que ellos ponían en su campaña, como la reforma a las pensiones, mejoras en la salud pública, en educación y en materia de inclusión de las mujeres al mercado laboral”.

“Además los problemas en materia de crecimiento económico, este gobierno ha estado marcado por la excesiva permisología que impide el desarrollo de proyectos de inversión en el país. Por otro lado las cifras de desempleo siguen en rojo”, añadió

En Evópoli, el diputado Jorge Guzmán aseveró que la actual administración mantiene una serie de “deudas” con lo prometido en campaña: “Es un gobierno en deuda. En deuda con la seguridad, porque no ha sido capaz de enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia en Chile. En deuda en la economía: no ha sido capaz de reactivar a este país y generar empleo y generar desarrollo. En deuda con los chilenos en reformas sociales, donde su ideología les ha impedido poder avanzar en reformas que son muy necesarias para Chile. Este es un gobierno en deuda que prometió mucho y ha cumplido muy poco, que sigue en deuda con los estudiantes de Chile, porque no ha sido capaz de abordar la crisis educacional que ellos mismos generaron”

En tanto los diputados independientes-pro republicanos, Stephan Schubert y Catalina del Real dirigieron sus reproches al Partido Comunista y a la gestión en seguridad. “Hay un retroceso alarmante en materia de seguridad, con homicidios y secuestros a la orden del día. Y era lógico que eso sucediera, si sus primeras acciones como Presidente fueron respaldar a los delincuentes (...) Tenemos un gobierno cegado por ideologías, que parece gobernar según las instrucciones del Partido Comunista y mediante estrategias de marketing político”, aseguró del Real.

“Este presidente no sabe que dentro de sus filas cuenta con un partido que lo tiene amordazado. Su discurso ha cambiado cada vez que ha intentado salirse, y tener una mirada democrática y de Estado. El Partido Comunista lo ata y luego viene un silencio presidencial. En esta segunda etapa esperamos que el presidente entienda que él tiene que gobernar para todos los chilenos. Entienda que ya no es un dirigente estudiantil, y que es el presidente del 100% de los chilenos”, añadió Schubert.

Los aciertos

“Sería injusto decir que el gobierno lo ha hecho todo mal, pero ha tenido que lidiar con equipos que no está preparados para gobernar y eso ha quedado demostrado. Después de haberle cerrado las puertas a la ex-Concertación tuvieron que llamar a la experiencia de la centro izquierda democrática para que los ayude en los ministerios más sensibles y más difíciles”, sincera el senador UDI, Iván Moreira.

En conversación con La Tercera, el parlamentario destacó la incorporación del Socialismo Democrático a ministerios clave. Asimismo, apreció que “el Presidente ha sido coherente en materia de Derechos Humanos. No ha tenido doble estándar como la izquierda radical”.

“El gobierno tiene su oportunidad en este segundo tiempo de poder concretar y profundizar políticas públicas sociales y que lleguemos a un acuerdo sensato en la reforma previsional, sin los ideologismos permanentes de la izquierda radical. Si colabora en la solución del acceso a la salud ante la inminente quiebra de las isapres, será un gobierno recordado, pero esa decisión la tiene su líder, el Presidente”, acotó.

No obstante, expuso que “si tuviese que ponerle nota a este gobierno, sería muy bondadoso si le pusiera un 4,0. Y donde más tiene nota roja es en el fomento del crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia y hasta los secuestros. Ese es el talón de Aquiles del gobierno”.

Los errores y aciertos del gobierno en ojos de la oposición a dos años del inicio de la administración de Boric. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

La diputada Joanna Pérez (Demócratas) enfatizó en que “los mayores errores del gobierno tienen que ver con que Chile les dijo ‘no’ al ánimo refundacional con el que ellos habían llegado al gobierno. También la agenda, producto de una nueva realidad delictual en nuestro país”.Sin embargo, destacó que el gobierno tenga la voluntad de “retomar -si bien lentamente- la Ley de Inteligencia, trabajar en el nuevo Ministerio de Seguridad, la defensoría de las víctimas”

“El gobierno también entendió que no puede seguir demonizando a las empresas y debe trabajar porque la gente quiere tener la elección en materia de salud, isapres y AFPs”, complementó.

Asimismo, reconoció que la actual administración “ha querido hacer avances, pero ha tenido el complejo o el tironeo del Partido Comunista o del Frente Amplio y quienes han salvado esa agenda han sido el Socialismo Democrático y la oposición”.

Por su lado, la diputada del PDG Karen Medina reflexiona que “lamentable los avances que se puede destacar, como el copago cero en Fonasa, se han visto opacados o disminuidos por los problemas que hoy tiene el país, como es la crisis de seguridad, al aumento de la criminalidad y los delitos de mayor connotación social, que hoy es la principal prioridad de la ciudadanía que no puede salir tranquila a las calles”.