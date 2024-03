“Me hace ilusión”: Josefa Errázuriz se muestra disponible para competir por la alcaldía de Providencia

La concejala de Providencia desde el 2021, Josefa Errázuriz Guilisasti, quien también fue alcaldesa de la comuna entre 2012 y 2016, aseguró que su nombre “está disponible” para una posible candidatura a las elecciones municipales como jefa comunal.

“Quisiera seguir siendo concejal, y si se puede llegar a una alcaldía, sin duda… Quiero estar en el gobierno comunal, ya sea en la concejalía, o donde sea. Por supuesto, sometiéndome a la soberanía popular”, reveló en entrevista con The Clinic.

En ese sentido, la concejala señaló que ha tenido conversaciones con el Partido Por la Democracia (PPD) y que “efectivamente ellos están dispuestos al cupo en la concejalía”.

Sin embargo, precisó que durante marzo “pueden ‘madurar’ esas conversaciones” en torno a una posible alcaldía con el PPD. “Además, es una conversación que es con todos los partidos, porque mi aspiración también es que vayamos lo más unidos posibles”, sostuvo.

Así también Errázuriz fue consultada sobre si le ilusiona la idea de volver a encabezar Providencia, ante lo cual manifestó: “Me hace ilusión Providencia. En general me hace ilusión Providencia. Eso no lo quiero abandonar”.

Respecto a si estaría dispuesta a ser elegida candidata a alcaldesa a través de una primaria, aseguró que “por supuesto, piensa que nosotros hicimos primaria, cuando la primaria no era legal”.

“Tengo un respeto profundo por lo que los partidos decidan. Pero yo pediría algunas cosas: que quien asuma la candidatura a una alcaldía ojalá sea vecina o vecino. Es distinto cuando tú vives cotidianamente. Pediría que se respete eso. A mí me gusta la idea de primarias. Uno no tiene por qué tenerle susto a la participación ciudadana”, recalcó “Pepa”, como también es conocida.

En torno a su relación con la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló que es “muy, muy cordial”. “La alcaldesa siempre destaca la labor del concejo, en términos de que ella dice que nosotros “somos como de oposición”. Prima ahí una relación muy formal y muy cordial, en pos de los intereses que nos convocan en Providencia”, aseguró Josefa Errázuriz.

En la misma línea, la concejala manifestó que “ella viene trabajando en un programa, y lo digo con toda franqueza: ella es súper matea. Las definiciones que ella podría haber tomado variaron a partir del 6 de febrero, con la muerte del expresidente Piñera. Y la decisión que tome durante marzo está sometida a presiones”.

“A mí lo que no me gusta es la dualidad. Lo que le diría a la alcaldesa, que es una persona bien recta, es que tiene que tomar una definición. No es bueno para ella y para la comuna. ¿Cómo votas por alguien que sabes que probablemente va a dejar el cargo?”, concluyó Errázuriz.