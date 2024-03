La presidenta y senadora del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a sus propios dichos luego de que tomó distancia este viernes de la decisión que tomó el Presidente Gabriel Boric sobre marginar a Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE).

En esa oportunidad señaló: “Fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas, conozco de este mundo y, por cierto, hemos condenado las acciones militares contra civiles en Gaza, así como también las acciones de Hamas”.

“Por lo tanto, siendo muy crítica del conflicto que está desarrollándose, sí creo que la complejidad de las relaciones comerciales en materia de defensa donde hay contratos vigentes es difícil y es una posición que yo no comparto”, declaró la senadora socialista.

Reforzando su argumento, Vodanovic agregó: “Lo digo en el entendido de que conozco de aquello. Por cierto, hoy día es el Presidente el que ha tomado esa decisión, pero mi postura personal en esto no es para entrar en conflicto con el Presidente, porque aquí pueden haber distintas opiniones”.

De esta manera recalcó que “reitero, habiendo sido subsecretaria me parece una decisión que va a tener que abordarla desde el punto de vista de las relaciones comerciales y lo que significa la continuidad de temas que no son de público conocimiento y que tampoco me compete a mí comentarlo”.

“Como PS, históricamente hemos apoyado la causa del Estado palestino”: Paulina Vodanovic tras distanciarse del gobierno por exclusión de Israel de la FIDAE.

Bajo este contexto, ahora la presienta del PS, aseguró en conversación con Mesa Central de Canal 13 que “en su momento no contaba con todos los antecedentes”. Además, recalcó que “más que contradecir al gobierno, di una opinión a título personal”.

“Entiendo las complicaciones que eso acarrea después. Nosotros, como Partido Socialista, históricamente hemos ido en apoyo de la causa del Estado palestino”, agregó.

En ese sentido Vodanovic sostuvo que “el Partido Socialista y yo, condenamos todas las violaciones a los derechos humanos y el genocidio, como lo hemos hecho anteriormente con declaraciones públicas”.

Así también manifestó que “efectivamente uno no conoce todas las conversaciones o lo que se ha hecho para llegar a esa decisión, una que le compete al Presidente, nadie la ha cuestionado y no era mi ánimo entrar en polémica”.

En esa línea, precisó que si bien las empresas israelíes no expusieron en la FIDAE, el Presidente “no le ha puesto término a los contratos”.

“Habrá que ver cómo vamos cambiando la dependencia de un solo país, que además está involucrado en un conflicto tan grande como el que estamos viviendo en Medio Oriente”, sostuvo.

Además, planteó que “las relaciones son de Estado, no de gobierno, por lo tanto nosotros reconocemos la existencia de dos estados. Por ende, la fórmula es que coexistan y se les permita el desarrollo soberano y libre a ambos”.