Paulina Vodanovic (PS) toma distancia del gobierno por exclusión de Israel de FIDAE: “Es una posición que yo no comparto”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, tomó distancia este viernes de la decisión que tomó el Presidente Gabriel Boric sobre marginar a Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE).

En medio de una serie de cuestionamientos, este viernes el Mandatario defendió su determinación señalando que “lo mismo hizo el Presidente Piñera cuando suspendió la invitación a Rusia de la participación de la FIDAE, cuando se realizó la invasión a Ucrania en febrero del año 2022″.

Fue luego de una reunión de presidentes de partidos oficialistas con el jefe de asesores del Segundo Piso Miguel Crispi en La Moneda, que la timonel del PS se sumó a los cuestionamientos.

Se trata de la segunda jefa de partido de las filas oficialistas que toma distancia de la decisión del Mandatario. El miércoles el timonel del PPD, Jaime Quintana, había dicho no compartir la resolución tomada por Boric.

“Yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas, conozco de este mundo y, por cierto, hemos condenado las acciones militares contra civiles en Gaza, así como también las acciones de Hamas. Por lo tanto, siendo muy crítica del conflicto que está desarrollándose, sí creo que la complejidad de las relaciones comerciales en materia de defensa donde hay contratos vigentes es difícil y es una posición que yo no comparto”, declaró la senadora socialista.

Reforzando su argumento, Vodanovic agregó: “Yo lo digo en el entendido de que conozco de aquello. Por cierto, hoy día es el Presidente el que ha tomado esa decisión, pero mi postura personal en esto no es para entrar en conflicto con el Presidente, porque aquí pueden haber distintas opiniones. Reitero, habiendo sido subsecretaria me parece una decisión que va a tener que abordarla desde el punto de vista de las relaciones comerciales y lo que significa la continuidad de temas que no son de público conocimiento y que tampoco me compete a mí comentarlo”.