Cinco eliminadas y siete clasificadas: el presente de las selecciones en el Mundial 2026

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026 se extendió hasta este martes. Así, con dos partidos disputados, algunas selecciones ya lograron acceder a los dieciseisavos de final y en algunos casos solo les resta conocer si lo harán como primeros o segundos del grupo.

Hasta ahora dos de los anfitriones han conseguido esto. México y Estados Unidos salieron victoriosos en sus dos primeros encuentros y ya tienen su pase a la fase de eliminación directa.

A ellos se suman otras dos selecciones candidatas a pelear por el trofeo: Argentina, Alemania y Francia, quienes también acumulan seis puntos. A ellas se suman Noruega y Colombia.

En contraste, ya hay cinco selecciones que ya han perdido toda chance de avanzar en la competencia. En este listado aparecen Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá.

Otro punto a considerar en la definición de los grupos es el desempate olímpico. Por primera vez en 56 años hay un criterio nuevo para definir a los clasificados de la fase de grupos de un Mundial en caso de igualdad de puntos.

Dicho criterio, también conocido como sistema de enfrentamientos directos o head-to-head, se basa en priorizar los resultados obtenidos entre los equipos empatados, en lugar de contabilizar la diferencia de gol de todos los partidos del grupo. Esto quiere decir que para definir quién quedará por encima del otro en la tabla de posiciones se utilizará como primer criterio el resultado que obtuvieron la vez que se enfrentaron. El que haya resultado ganador, quedará por encima del elenco perdedor.

Según el criterio de desempate de la Copa del Mundo, en caso de que estos dos equipos hayan igualado en el enfrentamiento entre sí, allí sí se tomará en cuenta como segundo criterio la diferencia de gol que tengan a favor en el transcurso de la fase de grupos.

El desempate olímpico se llama así porque es el sistema de resolución de igualdades utilizado por el Comité Olímpico Internacional (COI) en el fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La definición de los cruces

A partir de este miércoles se llevarán a cabo la tercera fecha de la fase de grupos que determinará las posiciones finales y con ello ya se podrán comenzar a ver los cruces de los dieciseisavos de final que arrancarán el 29 de junio.

De estos 16 partidos, 12 se desarrollarán en Estados Unidos (dos en Los Ángeles y Dallas y uno en Houston, Boston, Nueva York/Nueva Jersey, Atlanta, Seattle, San Francisco, Miami, Kansas City), otros dos en México (Monterrey y Ciudad de México) y los dos restantes en Canadá (Vancouver y Toronto).

Los octavos de final se disputarán entre el 4 y el 7 de julio, los cuartos serán del 9 al 12, las semifinales quedan para el 14 y 15, el tercer y cuarto puesto se jugará el 18 y la gran final será el 19 de julio a las 21:00 horas en el Metlife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

¿Qué grupos se definen este miércoles?

Durante la jornada de este miércoles se llevarán a cabo los partidos para definir los grupos A, B y C de la competencia.