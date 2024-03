En el 8M: Boric sugiere avanzar a un “aborto integral” y apunta contra la derecha por no tener una ley “como corresponde”

El Presidente Gabriel Boric, en el marco del Día Internacional de la Mujer, sugirió este viernes la necesidad de avanzar hacia una ley de aborto integral.

En el contexto de la declaración conjunta con el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el Mandatario compartió una reflexión sobre la amenaza que existe contra la igualdad de derechos.

El Jefe de Estado puso como ejemplo “el derecho de la mujer a decidir en el caso del aborto”.

“En Chile todavía no tenemos una ley de aborto como corresponde, porque hay una oposición por parte de los sectores conservadores y en particular de la derecha tremendamente radical”, expresó.

Y luego planteó: “Hoy día ustedes saben que está solo permitido el aborto en tres causales. Yo creo y tengo la convicción que debiéramos avanzar hacia una ley de aborto integral”.

El Presidente matizó sus dichos contra la oposición al señalar que “la derecha no es homogénea” y reconoció la labor que han realizado mujeres de derecha “con muchas dificultades a veces para también empujar a su sector hacia estos avances”.

Destacó los nombres de la exdiputada Marcela Sabat y de la senadora Paulina Núñez, ambas de Renovación Nacional, “que han liderado instancias y han remado con mucha fuerza para también lograr avances, porque en esto se requiere transversalidad”, dijo.

“Siempre a lo largo de la historia hay quienes se resisten a la igualdad, pero no me cabe la menor duda que vamos a seguir avanzando en esa dirección y que en esa dirección no vamos a retroceder”, afirmó.