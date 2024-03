Exclusión de Israel de la FIDAE: Boric defiende su decisión y dice que es “lo mismo” que hizo Piñera con Rusia en 2022

En el marco de la visita de su par español, Pedro Sánchez, el Presidente Gabriel Boric defendió este viernes la decisión del gobierno de marginar a Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE).

“Cuando se toman decisiones en función de principios, hay siempre quienes van a alegar o esgrimir excusas para tratar de cuestionarlas o relativizarlas”, partió señalando. En ese sentido, aseguró que excluir de eventos como la FIDAE “a empresas que, de una u otra manera, están siendo parte de aquello que criticamos, me parece que es coherente con nuestra política internacional”.

Enseguida, el Jefe de Estado hizo una comparación con determinaciones similares que tomaron los gobiernos de los expresidentes Sebastián Piñera y Ricardo Lagos.

“Lo mismo hizo el presidente Piñera cuando suspendió la invitación a Rusia de la participación de la FIDAE, cuando se realizó la invasión a Ucrania en febrero del año 2022. Por lo tanto, yo entiendo que en función de la crítica política o de las trincheras contingentes se ataquen estas decisiones, pero acá yo defiendo principios y me siento orgulloso de hacerlo, porque lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable y no me parecería ni prudente ni coherente que empresas israelíes vengan a exponer armamento a Chile en estas condiciones”, subrayó.

Asimismo dijo que algo parecido vivió el expresidente Lagos cuando era parte del Consejo de Seguridad y “decidió no votar, o más bien votar en contra de la invasión de Estados Unidos a Irak”.

“En ese momento, se amenazó y se cuestionó la decisión del presidente Lagos porque se decía que esto iba a debilitar la relación con Estados Unidos, que era fundamental para el crecimiento económico de Chile, teniendo un TLC recién firmado. Pero el presidente Lagos se mantuvo firme en su decisión y creo que es uno de los grandes aciertos de su mandato y por el cual hoy día, en Chile, seguimos estando orgullosos”, sostuvo.

Respecto a su decisión, Boric la defendió acusando que “el respeto irrestricto a los derechos humanos está siendo violado de manera flagrante por parte del Ejército de Israel y el gobierno del señor Netanyahu”.

“Y eso lo pueden ver ustedes diariamente con las imágenes terribles que nos llegan desde Gaza con niños y mujeres asesinados a mansalva, con gente que está al borde de la muerte de hambre, con una destrucción que, conversábamos con Pedro, tardará cerca de 30 años en recuperarse”, cerró.