Presidente Boric por régimen en Venezuela: “Sin lugar a dudas ha tenido una deriva autoritaria”

El Presidente Gabriel Boric se refirió este viernes a la postura que él y el gobierno tienen respecto al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La respuesta del Mandatario se da en medio de las críticas que generó su respaldo al Partido Comunista. Esto, en medio del crimen del exmilitar del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno, cuyo cadáver fue hallado el pasado viernes enterrado en una fosa en un campamento, en la comuna de Maipú, luego que fuera secuestrado el 21 de febrero desde su departamento en Independencia.

El día siguiente del hallazgo, el Jefe de Estado hizo una publicación en sus redes sociales, en la que no hizo referencia directa al crimen ni tampoco envió condolencias a la familia, sino que fue en defensa del PC por las críticas que ha hecho la oposición por la relación de esa colectividad con Venezuela. Los cuestionamientos, principalmente de la derecha, han apuntado al asesor de Interior Juan Andrés Lagos y a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, ambos militantes comunistas.

“El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”, escribió el sábado en su cuenta de X.

Posterior a este respaldo, el timonel del PC, Lautaro Carmona, dijo que “a mucha honra” no considera al gobierno de Maduro una dictadura. Estas declaraciones provocaron cuestionamientos desde la oposición y también en el oficialismo.

En este contexto, el Presidente fue consultado por su postura mientras participaba de un punto de prensa junto al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. “Yo he sido muy crítico, y no solo crítico, sino que he denunciado en foros internacionales las violaciones a los derechos humanos de un régimen que sin lugar a dudas ha tenido una deriva autoritaria”, dijo.

08/03/2024 DECLARACION CONJUNTA PRESIDENTE DE ESPAÑA PEDRO SANCHEZ Y PRESIDENTE DE CHILE GABRIEL BORIC FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El Jefe de Estado aseguró que “como gobierno hemos buscado colaborar para que haya un encauzamiento democrático y que las elecciones que deben realizarse este año cumplan con todas las garantías para todos los sectores políticos en Venezuela, para todos los sectores políticos en Venezuela”.

“En eso, la voz del gobierno y la política internacional del gobierno la decido yo”, expresó.

Y luego ahondó: “He establecido públicamente una condena clara a las violaciones a los derechos humanos y a las restricciones a la libertad de expresión que, desde nuestro punto de vista, han existido durante los últimos años en Venezuela”.

Boric apuntó que “más allá de opiniones diversas que puedan haber en los diferentes espectros políticos, la posición del Estado de Chile es coherente”, y aseguró que lo es tanto “con lo que sucede en Venezuela, como lo que sucede en Ucrania, como lo que está sucediendo hoy día en Gaza”.

“No tengo ningún problema en seguir reafirmando aquello, aunque eso a veces cause molestias. Pero la coherencia para mí es un valor fundamental en estos aspectos, y vamos a seguir manteniendo esta postura”, cerró.