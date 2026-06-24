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    Política

    Provoste valora fallo del TC por Escuelas Protegidas: “No podemos transformar las escuelas en espacios de control policial”

    La senadora sostuvo que "la seguridad escolar debe fortalecerse, pero siempre con apego al Estado de Derecho y poniendo en el centro el interés superior de los niños y niñas”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Valparaiso, 10 de marzo 2026 Punto de prensa de la senadora Yasna Provoste Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, valoró el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional diversas normas del proyecto “Escuelas Protegidas”, destacando que la resolución confirma las advertencias realizadas durante su tramitación legislativa.

    “Yo creo que lo que ha dejado aquí de manifiesto, es que el Gobierno plantea iniciativas, pero lo hace mal, como lo está haciendo mal en sala cuna, y como lo está haciendo mal también respecto de crecimiento y empleo a través de esta mega reforma tributaria, que no hace ni lo uno ni lo otro", señaló.

    Según explicó, respecto al proyecto de Escuelas Protegidas, “enfrentar la violencia escolar es una necesidad legítima, pero que no podemos transformar las escuelas en espacios de control policial ni establecer castigos que afecten al derecho a la educación”.

    “El tribunal constitucional lo que ha hecho es que nos ha dado la razón en estos aspectos que son esenciales del proyecto, declarando normas inconstitucionales que buscaban por parte del gobierno la presencia policial de forma mucho más cotidiana, sanciones asociadas con la gratuidad y condiciones ambiguas que pudieran afectar derechos fundamentales”, añadió.

    En la misma línea, la senadora apuntó que “lo que nosotros planteamos es que la seguridad escolar debe fortalecerse, pero siempre con apego al Estado de Derecho y poniendo en el centro el interés superior de los niños y niñas”.

    En materia de sala cuna, la senadora criticó el mecanismo de financiamiento propuesto, asegurando que podría afectar derechos laborales.

    “Creo que a propósito de la discusión de sala cuna, lo que uno espera es que el Gobierno se sienta a conversar”, mencionó apuntando que “nosotros somos los primeros en querer una sala cuna universal. Pero este proyecto no es ni sala cuna ni es universal. Y en el otro caso, no era escuela protegida".

    Más sobre:Yasna ProvosteTribunal ConstitucionalEscuelas Protegidas

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