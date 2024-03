“Él lo pide a gritos”: Diputado Gonzalo Winter (CS) se muestra a favor de expulsar al embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli

Este domingo el diputado de Convergencia Social (CS), Gonzalo Winter, se mostró a favor de expulsar al embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, luego de la tensión generada a raíz de la exclusión de empresas israelíes en la Feria Internacional Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE).

En el debate del programa Estado Nacional de TVN, abordaron la controversia. Fue en ese contexto que al ser consultado por el diputado Guillermo Ramírez (UDI) si expulsaría al embajador de Israel en Chile, Winter señaló que “hay que trabajarlo bien, pero por principio sí”.

“Son temas muy complejos y tienen que ver con las relaciones con parte del pueblo de Israel que no está de acuerdo con las decisiones de su gobierno”, añadió.

Cabe señalar que los dichos del parlamentario se dieron luego de las declaraciones que el embajador israelí ha mantenido durante la semana y que también señaló este domingo en Mesa Central de Canal 13, por la exclusión de empresas del país de Medio Oriente en la FIDAE. Donde comentó que “esto tiene un historial largo de una política antiisraelí transversal en muchos temas de parte del gobierno que es muy lamentable”.

Por su parte, mientras la conversación en el programa de TVN avanzaba, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, también comentó la posición de Gil Artzyeli. “Me parece que la actitud que ha tenido el embajador israelita es bien compleja. No sé si ustedes han visto en las redes sociales unos videos espantosos que sube. No respeta los causas institucionales, tuitea lo que piensa. Y la verdad es que lo que yo creo es que él está tratando de buscar que lo expulsen del país”, indicó.

“El embajador puede defender los intereses de su país, para eso está, pero lo que no puede hacer es entrometerse en la política interna, ni caer en las redes sociales en una actitud también beligerante con el país en el que está siendo representado”, aseveró.

En ese punto, el diputado Winter volvió a reiterar su posición de expulsar al embajador: “No significa expulsar a cualquier embajador, pero al actual sí” e incluso agregó que “él lo pide a gritos”.

Respecto a la situación general de Chile con Israel el parlamentario concluyó que se deberá trabajar de forma responsable y al “ritmo” que corresponda para poner fin a la relación entre ambos países.

“Porque depender de Israel es una humillación a las propias declaraciones del Estado de Chile, no de los presidentes de Chile. O sea, Chile adscribe las 359 resoluciones de la ONU que condenan a Israel y luego le compra armas. Y las 359 resoluciones tienen que ver con las armas, porque todas se tratan de que se roban territorios a través de las armas”, aseveró.