Tras la decisión del Ejecutivo de excluir las firmas israelíes en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, aseguró que “no es un caso aislado, no comenzó con la FIDAE. Esto tiene un historial largo de una política antiisraelí transversal en muchos temas de parte del gobierno que es muy lamentable”.

Además, sostuvo que “desde el 7 de octubre no tengo ningún diálogo con el gobierno chileno”.

El representante de Jerusalén explicó que al día siguiente de la arremetida de Hamas, se comunicó con la Cancillería y también envió una carta formal, pero en “más de cinco meses no he tenido respuesta”.

Bajo esa misma línea, manifestó que “en un punto pensé que yo era problema, que no querían hablar conmigo, entonces llamé a Jerusalén y pido si el Presidente de Israel puede hablar con el Presidente de Chile, me dijeron que sí y de una forma muy discreta mandé un mensaje el 7 de noviembre con una persona cercana al Mandatario”.

Sin embargo, esta solicitud no llegó a buen puerto, porque “agradecieron el pedido dijeron que harían las averiguaciones y después de tres días de no recibir respuesta le dije a Jerusalén hay que respetar al Presidente de Israel al igual que al Presidente de Chile y voy a decir que anulo el pedido porque en tres días no pudieron decir si es que hay disponibilidad. Desde entonces no hay ninguna relación ni contacto”, detalló Artzyeli.

Embajador de Israel en Chile afirma que “desde el 7 de octubre no tengo ningún diálogo con el gobierno”. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIA UNO

“Pensé que era yo, pero ni siquiera con el Presidente y en el caso de las credenciales todavía ni me habían conocido, ni siquiera abrí la boca. Quizás no es mi estilo y es algo en contra de mi país”, remarcó.

Asimismo, recalcó que “yo no tengo acceso a la Cancillería, no quieren escucharnos. En el mundo diplomático la idea es hablar y cuando hay desacuerdos se necesitan más diálogo”.

El representante israelí también manifestó que “no ha habido ningún gesto de empatía hacia Israel, llegaron al país más de cien visitas oficiales; Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania. Todo el mundo democrático ha ido. No pido que el gobierno de Chile vaya a Israel, una llamada solamente después de lo que ha pasado”.

Medidas tras exclusión de la FIDAE

Ante la exclusión de la FIDAE, en conversación con Mesa Central de Canal 13 el embajador fue consultado por el recurso de protección presentando por un abogado en la Corte de Apelaciones para dejar sin efecto la medida argumentando que “constituye un caso de discriminación arbitraria, basado en la exclusión por su origen o nacionalidad”.

Aunque Artzyel ya se había desmarcado de la acción judicial, recalcó que el gobierno israelí no tiene relación alguna con el recurso, pero afirmó que “estamos analizando nuestras opciones, incluido en organizaciones internacionales como la OCDE o en la Organización Mundial de Comercia y otros”.

“Es una discriminación, prohíben competencia y de hecho, prohíben Israel”, zanjó.