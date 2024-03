Vallejo descarta que exclusión de Israel de la FIDAE sea una decisión antisemita: “Evidentemente no”

Este domingo, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, volvió a abordar la decisión del Presidente Gabriel Boric de excluir a empresas israelíes de la Feria Internacional Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE).

En medio de una serie de cuestionamientos, tanto de la oposición como de algunas voces del propio oficialismo, el viernes el Mandatario defendió su determinación señalando que “lo mismo hizo el Presidente (Sebastián) Piñera cuando suspendió la invitación a Rusia de la participación de la FIDAE, cuando se realizó la invasión a Ucrania en febrero del año 2022″.

Desde los partidos base del gobierno, por ejemplo, los timoneles del PS, Paulina Vodanovic, y del PPD, Jaime Quintana, tomaron distancia de la determinación del Ejecutivo.

Una de las críticas más duras las emitió en esta jornada el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, quien en diálogo con Mesa Central de Canal 13 señaló: “El hecho que no podamos participar en un evento muy importante en que Chile es el anfitrión, nos duele, pero no es un caso aislado, no comenzó con la FIDAE, es un historial largo de una política muy antiisraelí transversal en muchos temas de parte del gobierno que es muy lamentable”.

En entrevista con CHV, la portavoz fue inquirida respecto a si la exclusión de las empresas israelíes es una decisión antisemita: “Evidentemente no”, respondió.

“Me parece muy irresponsable cada vez que alguien dice que es antisemita una crítica al Estado de Israel por la masacre que se está produciendo en Gaza”, recalcó.

“Jamás nadie va a estar en contra, ni se trata esto del pueblo israelí o del pueblo judío. Tiene que ver con un Estado que está masacrando a población civil y esto tampoco es ni justificar, muy por el contrario, el atentado que hizo Hamas, lo condenamos. Pero uno en esto tiene que tener un solo estándar”, explicó.

La secretaria de Estado también fue consultada por la manera en que ha enfrentado el tema el embajador Artzyeli.

“Nos gustaría que se llevaran (las conversaciones) a nivel diplomático, porque eso es lo que uno espera de un embajador”, dijo.

Y luego ahondó: “Creo que para todos ha sido sorprendente las campañas, las declaraciones destempladas a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, en vez de un esfuerzo real de mantener este tema, que es un tema sensible, a nivel de diplomacia, que es lo que se espera de cualquier diplomático, o no, pero que tiene un cargo diplomático”.