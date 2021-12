Luis Mayol, vicepresidente RN responde a críticas de Desbordes: “Causan daño”

Los grupos de WhatsApp de Renovación Nacional se llenaron de mensajes ayer luego de que el exabanderado Mario Desbordes amenazara con renunciar a la colectividad y de cuestionar duramente a la directiva encabezada por el senador Francisco Chahuán.

En entrevista con La Tercera PM, Desbordes dijo, entre otras cosas, que “el partido está yéndose a un rumbo que a mí no me identifica para nada. Esta semana hemos sido el hazmerreír de la política chilena con algunas intervenciones de la directiva. Hemos recibido portazos del Partido de la Gente y de la DC por declaraciones apresuradas del presidente del partido. No sé si proyectamos una imagen de seriedad”.

Sus declaraciones generaron molestia en la mesa. El tema se comentó ayer entre algunos personeros de la directiva quienes llegaron a un acuerdo: no salir a responderle a Desbordes -con el objetivo de no “darle tribuna” y evitar levantar el tema-, y es por esto que, agregan las mismas fuentes, Chahuán y Schalper, quienes se encontraban de vacaciones fuera de Santiago, no quisieron responder.

Eso sí, uno de los vicepresidentes de la mesa, el convencional Luis Mayol graficó la molestia de la directiva y dijo que la amenaza de renuncia del exministro de Defensa “la encuentro improcedente e infundada”, añadiendo que “no me imagino cuál es el propósito, ya que la actual directiva es producto de un proceso electoral democrático, transparente y absolutamente legítimo”.

Sobre las críticas a la directiva, Mayol agregó que “son infundadas. Creo que el presidente del partido y el secretario general han hecho todos los esfuerzos por conducir al partido, después de haber tenido una muy mala primaria, y nos han llevado a ser el partido más grande en el Parlamento”.

Y añadió: “Creo que todas estas situaciones de amenaza, de divisiones, sobre todo, viniendo de una persona importante del partido le causan un daño a RN y al sector”.

La mesa además, le pidió a los diputados Luis Pardo y Sebastián Torrealba que salieran a responderle a Desbordes. Este último dijo que “las amenazas de renuncia y ataques personales no sirven de nada. No sé si será un bluff, pero ese tipo de acciones no se anuncian por la prensa, se hace”.

Como sea, las declaraciones cruzadas dan cuenta de las divisiones que existen al interior de la colectividad, las que datan de hace meses y que se vieron agudizadas cuando en, junio pasado, Chahuán y Desbordes se vieron enfrentados en las elecciones internas del partido, donde el senador por Valparaíso se terminó imponiendo.

En esa oportunidad, generó cuestionamiento interno que el exministro se postulara como presidente en las internas y además fuera el abanderado que compitió en las primarias presidenciales del sector.

A esto, además, se sumó que en agosto Desbordes y Chahuán ya se habían enfrentado debido a que el primero le enrostró al timonel que había hecho una mala negociación para los comicios parlamentarios.

Los dichos de Desbordes generaron además que ayer el diputado Andrés Celis solicitara que se le incorporara como secretario general de la tienda, lo que implicaría que Schalper debiera salir de ese cargo. “Hay que incorporar al partido a Desbordes. Yo lo pondría como secretario y a Schalper como vicepresidente. Es muy difícil ocupar el cargo de secretario siendo diputado, ya que la secretaría significa recorrer el país y se requiere tiempo completo”, dijo Celis.

Encuentro por Zoom

La arremetida de Desbordes fue abordada ayer en un encuentro por Zoom que tuvo el exabanderado con dirigentes cercanos que integran el grupo de WhatsApp denominado como “la derecha social”. Ahí, según presentes, Desbordes les transmitió que una eventual renuncia la abordaría después de la comisión política fijada para el 3 de enero.

Las mismas fuentes sostienen que en la instancia Desbordes reiteró sus críticas a la directiva, asegurando que no existe el respeto. Afirmó que RN se ha convertido gracias a la mesa en una mala copia del Partido Republicano de José Antonio Kast y que la directiva cometía error tras error.

En esa misma línea, sostuvo que no existiría tolerancia para quienes no piensen como ellos pero que la idea era que los adherentes de la “derecha social” siguieran juntándose. De hecho, trascendió que se prepara un encuentro para el 15 de enero.

De todas maneras en la directiva se encontraban trabajando en medidas para aumentar la participación en el partido y hacerle gestos a la disidencia. En privado, atribuían las críticas de Desbordes a una pugna de poder habitual en RN.

Fue por esto que la mesa envió un comunicado a los militantes en el que dentro de las medidas de participación se mencionaban el programa “RN que queremos” que incluía un trabajo colectivo en las 15 regiones de Chile por medio de una asesoría de una universidad, también la instancia “RN escucha” para hablar con líderes de opinión que ayuden en la construcción del partido, y también la convocatoria a un consejo general en abril que permita construir la hoja de ruta de la tienda para el periodo 2022-2026.

En este contexto, algunos parlamentarios buscan que se baje la tensión al interior del partido. En esa línea, el senador Rodrigo Galilea manifestó que si bien le parece “normal que dentro de los partidos se produzcan diferencias de opiniones”, recalcó que “dentro de los partidos lo que corresponde es llegar a acuerdos dentro del partido y no a través de la prensa”.