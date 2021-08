Duelo de presidentes: El duro enfrentamiento entre Chahuán y Desbordes por la lista parlamentaria RN

“Usted mismo acaba de contar que (Rodrigo) Ubilla lo retó por el tema paridad. ¡Yo no puedo creer que el Presidente del partido reconozca acá que Ubilla lo retó en la negociación y por la paridad!. Perdone presidente, pero la paridad es un tema de dentro del partido, no de la coalición, no del bloque. Usted no tiene que rendirle cuenta al resto de los partidos por la paridad. La lista que se cae es la suya si no cumple por la paridad”.

Las palabras corresponden a un extracto de la intervención que realizó ayer, durante la comisión política de RN, el exabanderado Mario Desbordes, quien manifestó su molestia a la mesa encabezada por el senador Francisco Chahuán y el diputado Diego Schalper, por el resultado de la plantilla parlamentaria que inscribió -el lunes en la noche- Chile Podemos Más.

El encuentro, que se realizó de manera presencial y virtual, se extendió hasta las 23.00. Ahí, Desbordes transmitió de manera directa sus reparos a Chahuán, quien aprovechó la instancia para dar explicaciones y responder a los duros cuestionamientos que ha hecho la disidencia por estos días. Quienes no quedaron conformes con el resultado de la negociación acusan que no se respetaron a los candidatos propuestos por los consejos regionales y reclaman que se haya inscrito a candidatos que no apoyan al abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, sino que están por José Antonio Kast, como Henry Boys y Leonidas Romero.

Sobre todo se ha reprochado que se inscribiera como senador en Coquimbo al diputado condenado por la justicia Pedro Velásquez, y que en Ñuble no se alcanzaran a inscribir postulantes a la Cámara Baja, a la espera de una apelación ante el Servel.

Así, en su intervención Desbordes, de acuerdo a un audio que se filtró esta mañana al cual accedió La Tercera, manifestó también, apuntando a Chahuán, que “no me venga con que aquí se metió gente por la ventana, los casos son montones. Pero yo le quiero contar que si se trataba de la paridad, no había que entregar un distrito más a la UDI donde no tenía candidato”, agregando que “no digamos ahora que fue por cuotas. No se cumplió la ley”.

De igual manera, el extimonel de RN resintió que el partido se omitiera en dos circunscripciones (Bíobío y Ñuble) y un distrito (Magallanes), y que “en la mesa triunfó la tesis de Tomás Fuentes: ́tenemos el control, tenemos la mayoría del tribunal supremo ́, qué se le va hacer”. Y agregó: “Quiero hacer presente que aquí no se está diciendo la verdad respecto de lo que pasaba antes. Usted señaló que entre gallos y medianoche se anunciaba lo que se hacía. Eso no es cierto. Aquí lo que se hacía del 2016 en adelante es informar a la comisión política el avance de la negociación, cupo por cupo, región por región. Y dónde no había candidato se le pedía ayuda a la comisión política, no solamente a la mesa”

En esa línea, aseguró: “Le quiero pedir que tengamos un poquito más de cuidado, de respeto, porque la cosas pasaron hace poco. La historia está ahí. En el 2016 no se metió ningún candidato por la ventana”.

De igual manera, el exabanderado indicó que “ojalá que no tengamos más sorpresas como la de Henry Boys” que apoya a Kast.

Desbordes finalizó su intervención manifestando que sí se metieron “candidatos por la ventana” y que “no se nos conversó, no se nos escuchó...¿Qué costaba ser generoso y conversar con más gente? Los distritos donde usted dice que no encontró candidatos. Nadie nos pidió ninguna opinión a los jetones que estuvimos siete años en el partido. Fui secretario general cuando usted era vicepresidente. Ni una llamada telefónica. ¿Mario te suena alguien? ¿Por qué? Por sectarismo nada más que por eso”.

Más tarde, Desbordes, en entrevista con Radio Infinita, aseguró que a Velásquez “lo invitó la directiva de RN (para ser candidato), que le pidió al PRI que lo llevara, eso debió haberlo conversado con el partido y no se hizo. En el proceso la directiva no conversó con nosotros, no socializó nada. Y eso hace que el candidato presidencial tenga que andar dando explicaciones”.

Y, asimismo, emplazó a que se baje esa candidatura.

La defensa de Chahuán

Previo a los descargos de Desbordes, Chahuán en su intervención en la comisión política, abordó uno a uno los casos con problemas. Sobre las críticas de que en la inscripción no se escuchó a los consejos regionales, el senador retrucó que “jamás ha habido un proceso con más consulta a los presidentes regionales como ocurrió ahora (...) Se hizo consulta con todos y cada uno de los presidentes regionales”.

En el caso de la candidatura de Velásquez, afirmó que la decisión fue conversada con el presidente regional y que la candidata de RN Giannina González le aseguró que iba a ganar la elección.

Sobre lo ocurrido en Ñuble agregó: “nosotros hablamos con la gente del sistema del Servel, las conversaciones están grabadas, partidas y certificadas . Frente a eso se mandó manualmente la lista”, en referencia a que no se pudo usar el sistema online de inscripción de candidatos, pero ante un notario ellos certificaron que tuvieron problemas técnicos y eso impidió que se inscribieran al límite.

En la comisión, además, Chahuán reveló algunos de los problemas y detalles de la negociación. “¿Por qué (Jaime) Mañalich fue en lista Evópoli y no en lista RN? Porque tenía temor”, dijo sobre la candidatura senatorial del exministro de Salud en la RM, para luego pedir confidencialidad sobre lo que estaba contando “estoy hablando y por favor les pido que esto no sea materia de chat, porque él dijo mira, si compito con el Cote Ossandón... Entonces, voy a ir con un partido distinto que no sea la UDI”.

Entre otros problemas, Chahuán detalló que el candidato a senador por Los Lagos, Carlos Kuschel, “se nos había caído dos días antes y logramos pararlo”. También dijo que se cayó el embajador de Chile en Argentina Nicolás Monckeberg, a quien habían evaluado como senador y que la exseremi de Salud, Rosa Oyarce, no quiso ir de candidata: “Rosa Oyarce decía sí, no sé, déjame pensarlo”. También acusó que al diputado Bernardo Berger, que renunció a RN, lo tenía “secuestrado” Evópoli.

En el caso de Rancagua -donde va de senadora en cupo de RN la exUDI Virginia Troncoso, lo que causó molestia pues ella ha apoyado los retiros de pensiones- Chahuán acusó al presidente regional de esa región, Víctor Blanco, de haberla levantado, algo que fue desmentido por Desbordes.

Mientras que de la polémica en el distrito 7 (Valparaíso, Viña del Mar y otras comunas) donde no se inscribió al exseremi de Salud, Francisco Álvarez, y se optó por llevar a la exembajadora, Carmen Ibáñez, Chahuán sostuvo que eso “se resolvió por cuota de género”.

Así, en medio del clima de tensión al interior de RN, hay dirigentes que siguen evaluando qué acciones seguir, entre ellas, analizan presentar una ante el Servel una denuncia en contra de la directiva por no cumplir la ley o tomar otro tipo de acciones legales.