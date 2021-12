Mario Desbordes: “Estoy evaluando seriamente renunciar a RN... La lógica de la directiva es de un sectarismo brutal”

Esta mañana uno de los tantos chats de RN explotó en mensajes. El exabanderado de RN, Mario Desbordes, cuestionó en duros términos a la directiva encabezada por el senador Francisco Chahuán y el diputado Diego Schalper por la conducción que le está dando a la colectividad. Una disputa que viene desde hace meses, cuando Desbordes perdió las elecciones internas frente al senador por Valparaíso.

En el mismo chat, el extimonel del partido amenazó con renunciar a su militancia. “Una directiva que no trepida en mentir y amenazar, tratando de enemistarme con todos, me sacó los choros del canasto. Irme es una opción que me parece razonable”, fue parte del texto que envió. En esta entrevista, el exministro de Defensa aborda su molestia con la mesa y su preocupación por el rol de RN en la coalición, el que -sostiene- debe estar enfocado en liderar transformaciones profundas y hacerse cargo de las demandas ciudadanas.

¿Por qué amenazó con renunciar a RN?

Efectivamente es algo que me he planteado. El partido está yéndose a un rumbo que a mí no me identifica para nada. Esta semana hemos sido el hazmerreír de la política chilena con algunas intervenciones de la directiva. Hemos recibido portazos del Partido de la Gente y de la DC por declaraciones apresuradas del presidente del partido. No sé si proyectamos una imagen de seriedad, pero lo más importante, creo que la tensión dentro de RN entre los que creen que está todo bien, que no es necesario hacer grandes cambios, versus los que estamos por las reformas en serio, por un contenido social, es cada vez más grande. A mí me dolería mucho salir del único partido en que he militado, pero hoy día no lo descarto.

¿A qué declaraciones se refiere?

Son muchas. Hay un ninguneo abierto al presidente de la juventud RN y él destaca un liderazgo que no tiene ninguna relevancia interna, pero que por supuesto se acerca su opción de una derecha más dura, más a la antigua. Creo que esto de plantear la alianza con la DC y el PDG y que te den un portazo en los medios es otro gran error en la semana. Este anuncio que hizo Chahuán de que él debía contener el tsunami rojo, y que tenía tres trenes de olas, y resulta que en la parlamentaria perdimos 400 mil votos, y parece que no hubiera sucedido nada. Y acaban de ganarnos en la segunda vuelta por paliza, gracias a errores cometidos no por Kast, sino que por el sector. Creo que la tensión entre las almas de RN, que es más allá de liberales y conservadores, va mucho más allá de eso. En algún minuto va a tener que producir un quiebre, un corte: o seguimos la línea de aquel sector que cree que está todo perfecto, que hay que rechazar la nueva Constitución antes de conocer el texto, que sigue planteándose como que el estallido social no hubiera existido, versus el grupo que desde antes del estallido planteó reformas sociales profundas, que hemos pensado en una serie de reformas elementales para esta sociedad que creo que es lo que la gente quiere por lo demás.

¿Cree que es una revancha hacia lo que fue su directiva? Los enfrentamientos vienen de meses atrás.

He hecho lo posible por ayudar a esta directiva. Le hemos ofrecido una y otra vez trabajar juntos, pero lamentablemente la lógica de la directiva es de un sectarismo brutal y por eso no estoy disponible para quebrar el partido. Y por eso creo que tenemos que tomar una decisión colectiva un grupo grande, qué hacemos frente a esto.

¿Y es seria la evaluación de renunciar?

Estoy evaluando seriamente renunciar a RN. No lo dije antes porque no lo podía decir en plena primera y segunda vuelta, habría sido un error. No pretendo incendiar RN. Entregamos el partido como el mejor evaluado de Chile, con un millón de votos. Se pierde una cantidad enorme de votos y nadie dice nada. Hoy día se ha llevado al partido a una sola visión. El partido diverso que se construyó por años hoy día ya no existe. Creo que lo que más importa hoy día es pensar que la centroderecha o entiende los tiempos que estamos viviendo o la verdad es que va derecho al fracaso. No podemos seguir con un sector que sigue ofreciendo crecimiento, empleo y seguridad, como si no hubiera pasado nada en 40 años y en los últimos dos años. Y no aprendemos que la diversidad, el respeto por las demás visiones son cuestiones básicas en el abecedario de cualquier político.

¿Cuáles plazos se va a dar para tomar una decisión?

Tenemos el verano de por medio, pero en enero tenemos que reunirnos distintos liderazgos con parlamentarios, dirigentes del partido, mujeres de nuestra área de pueblos originarios, que también ha sido ninguneada en el último tiempo. Voy a fortalecer la fundación con la que estoy trabajando. Vamos a través de ahí a tratar de difundir el ideario social cristiano, solidario, y nos vamos a reunir un grupo grande de dirigentes para ver los caminos a seguir. Creo que este es el momento de buscar la unidad del sector, por eso no soy partidario de quebrar un partido político.

¿Y renunciarían más dirigentes con usted?

No, no estoy pensando, si me fuera, en incentivar salidas masivas. Es una decisión muy personal.

Usted planteó en la interna RN postergar la comisión política de RN, lo que generó mucha molestia en algunos sectores porque no pudieron analizar la derrota. ¿Por qué propuso eso?

Porque la idea era tener un poco de frialdad para analizar lo que pasó en la parlamentaria, en la elección de cores. RN tenía una mayoría aplastante de cores en la Región Metropolitana y nos quedamos con uno y parece que aquí no sucedió nada. Hubo una pésima negociación con los partidos aliados, entregamos cupos que nos costó la elección de diputados. RN debió haber elegido unos diez diputados más y no se eligió por una mala negociación y mala inscripción. Todo eso hay que conversarlo pero en frío, lamentablemente la directiva siguió esta semana con actitudes hostiles que hacen difícil llevar un diálogo como uno quisiera.

En ese sentido, ¿cree que el senador Chahuán debería renunciar a la presidencia?

No sé si esa es la solución, es un tema que tendremos que discutir el lunes. Por eso creo que una alternativa es que otras personas saliéramos, hay que evaluarlo. Lo que más importa es que seamos capaces de influir en el derrotero que va a seguir la centroderecha. Si nos vamos a atrincherar en el rechazo, en el distrito de Las Condes.

Pero esas definiciones que plantea que debe hacer RN, ¿las puede encabezar Chahuán?

A mí me cuesta visualizar a Chahuán -que habla del tsunami rojo, que al final no fue capaz de frenar, sino que fue más grande de lo que hubiera pensado-, vaya a encabezar eso dentro de RN.

¿Y adelantar elecciones internas?

No creo que la directiva acepte adelantar elecciones. No creo que esté en condiciones de enfrentar una elección y la verdad yo no soy partidario de fracturar a RN.

¿Y qué haría si renuncia? ¿Formar un partido político?

No, no estoy pensando en eso. Aquí lo primero es que tiene que haber un interlocutor válido con el próximo gobierno, creíble, y desde RN todavía no se proyecta eso. Tenemos que mirar el futuro de la centroderecha con responsabilidad. Lo que hemos estado diciendo en los últimos dos años iba en la línea correcta, valoro muchísimo lo que hizo José Antonio Kast en la segunda vuelta y es uno de los liderazgos que vamos a tener para conversar de manera constante y sin tener que agachar el moño frente a la izquierda, que dice que porque uno conversa con Kast dejó de ser demócrata.

¿Cree que Chahuán no es un interlocutor válido?

No sé Chahuán o Schalper generan la credibilidad que requiere un momento como este.

“RN tiene que ser el partido que busque el arraigo popular”

¿Qué rol debería tener RN en un futuro?

Creo que es un error que RN se transforme en el competidor del Partido Republicano o de la UDI dura. RN tiene que ser el partido que convoque desde una mirada más social, por eso el discurso socialcristiano y solidario. RN tiene que ser el partido que tenga el discurso republicano en el sentido tradicional del concepto, que busque el arraigo popular.

¿Fue un error que Chahuán señalara que no formarán coalición con republicanos?

Creo que Chahuán y Schalper se equivocan en eso también. Le extiende la mano a la DC y al Partido de la Gente y recibe un portazo. Con el Partido Republicano vamos a tener que tener algún tipo de coordinación. No sé si incorporarlos a la coalición o tener una coordinación permanente con ellos siendo coaliciones distintas, pero vamos a tener que dialogar con republicanos y Kast. Eso llegó para quedarse. Creo que también llegó para quedarse el Kast de la segunda vuelta, las señales que ha dado son muy claras en ese sentido. Por eso, si la izquierda y la centroizquierda es capaz de sentarse a conversar desde la DC al PC, nosotros no podemos tener una actitud distinta.

¿Kast juega, entonces, un rol clave, a su juicio, en la futura oposición?

Absolutamente. Y el que pretenda que no sea un liderazgo clave, está tratando de tapar el sol con un dedo, pero no será el único, tendrán que emerger liderazgos nuevos.