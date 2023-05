Luis Silva, el consejero más votado que perdió la anterior elección frente a Rodrigo Rojas Vade: “Le daría las gracias por haberme dejado fuera”

El abogado Luis Silva Irarrázaval fue el candidato que más votos obtuvo en la elección de los integrantes del Consejo Constitucional. El representante del Partido Republicano por la Región Metropolitana superó los 707 mil apoyos, el 17,95% de los votos de acuerdo a la información del Servicio Electoral con el 99,97% de las mesas escrutadas.

“Los republicanos nunca hemos querido una nueva Constitución, siempre hemos pensado que los cambios necesarios pasan por una reforma hecha en el Congreso”, reconoció de entrada el experto constitucional en una edición especial de Conversaciones LT este lunes, recalcando, que, pese a ello, respetarán las bases establecidas en el nuevo proceso.

Silva, académico de la Universidad San Sebastián y numerario del Opus Dei, había postulado al anterior proceso, siendo superado por 300 votos por el candidato de la Lista del Pueblo Rodrigo Rojas Vade. Consultado por este hecho anecdótico, señaló que agradecía no haber sido parte de la Convención Constitucional, por la hostilidad del proceso. “Le daría las gracias por haberme dejado fuera”, aseguró en el programa “El día después del 7-M: análisis y entrevistas a los protagonistas del momento político”.

Respecto a las bases, indicó que “pese a que son una copia bastante fiel” de la Constitución de 1980, “dejan mucho espacio todavía” de acción, por lo que está abierto, por ejemplo el significado del Estado Social y Democrático de Derecho, concepto que apunta a reemplazar la definición del Estado subsidiario en el texto. A su juicio, esa es una idea de la izquierda que busca “mover la frontera de robustez del Estado”.

“El Estado Social y Democrático de Derecho es un concepto dentro de las bases que no está desarrollado”, expuso, planteando que la discusión se ha “polarizado” entre este concepto y el de subsidiariedad.

En esa línea, ejemplificó que se está discutiendo si el “Estado debe condicionar los subsidios a que los particulares renuncien la selección en sus proyectos educativos”.

“Es una pregunta súper delicada, polémica y que no se va a resolver en cinco meses, porque ha tomado en el Congreso muchos años, terminar con la selección en el Congreso ha tomado muchos años y es una discusión que yo querría recuperar para poder tener selección y subsidio estatal”, argumentó, descartando que eso se aborde en la propuesta que será plebiscitada en diciembre.

“Me encantaría que no hubiese aborto en Chile”

Por otro lado, el abogado descartó que su visión valórica se imponga en el texto que será presentado.

“Quiero distinguir mis posiciones, mis convicciones, de lo que va a ser la discusión constitucional. Respecto al aborto, obviamente yo estoy en contra, porque lo que se empieza a gestar desde el momento de la concepción es un ser humano”, comentó.

Tras ello, respondió a la posibilidad de terminar con la opción de aborto en tres causales que rige actualmente en la legislación chilena.

“Me gustaría hacerlo, pero creo que el Consejo Constitucional no es el lugar. Cinco meses es un tiempo absolutamente insuficiente para procesar diferencias tan profundas como las que atraviesa Chile hoy en materia de aborto”, sostuvo.

“Me encantaría que no hubiese aborto en Chile, pero creo que esta no es una discusión que vaya a tener lugar en el Consejo Constitucional, básicamente porque si no arriesgamos con hacer fracasar el proceso y no poder entregar nada a la ciudadanía”, dijo.

“Este no es el lugar, definitivamente”, cerró.