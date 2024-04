Matthei y su decisión de no ir a la reelección: “Ha pesado la posibilidad de que el próximo año me toque asumir nuevos desafíos”

Hasta que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, despejó las dudas. Desde el Café Literario del Parque Balmaceda, la jefa comunal confirmó este viernes que no irá a la reelección en los próximos comicios municipales de octubre.

Como lo adelantó La Tercera, pasadas las 13.30 horas horas la jefa comunal anunció que no repostulará para un tercer periodo en la comuna del sector oriente de Santiago.

“Es justamente porque no tengo la certeza de poder dedicar todo mi tiempo y mi atención a los asuntos comunales en un próximo periodo es que he tomado la decisión de no repostular a un tercer período como alcaldesa de Providencia”, explicó.

La alcaldesa planteó que su compromiso con los vecinos de la comuna la hizo “pensar muy detenidamente esta decisión”. Sin embargo, finalmente optó -con mucha pena en mi corazón, dijo-, “dar un paso al costado y abrir la puerta a nuevos liderazgos municipales”.

Si bien recalcó que todavía no es candidata presidencial, en su intervención reconoció que “es evidente que en mi decisión ha pesado la posibilidad de que el próximo año me toque asumir nuevos desafíos”.

“Sin embargo, por ahora no quiero hablar de candidaturas en el próximo año, ya que nuestros esfuerzos deben estar enfocados en elegir a los mejores alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales a lo largo de todo Chile”, expresó.

Con misma cautela de las últimas semanas, apuntó que “el destino es siempre incierto” y que “nadie sabe qué ocurrirá en un año y medio más”.

Pero acto seguido enumeró una serie de medidas en el caso de que le toque asumir el desafío presidencial. “Combatir el narcotráfico, regular la inmigración, reducir las listas de espera en los hospitales, tratar de asegurar más trabajo, mejores condiciones de vida, volver a soñar con la casa propia, mejorar la calidad de la educación, fomentar a las pymes, lograr un desarrollo más equilibrado en nuestro país y tantas otras cosas como enfrentar la crisis climática”.

Éstas, sostuvo, “son materias que demandan la construcción de equipos sólidos, comprometidos con la salud, con Chile y con el bienestar de sus ciudadanos”.

Las señales

La decisión de Matthei se da luego de una serie de señales políticas que marcaron las últimas semanas.

En una entrevista con La Cuarta publicada ayer jueves, Matthei se colocó en un escenario político ficticio, al responder lo que ella cree que le hubiese dicho el fallecido expresidente Sebastián Piñera si emprende una carrera presidencial. “Yo estoy segura que él me hubiera dicho póngale pasión (...) y una vez que tome la decisión que no la muevan de ahí”, dijo.

Ante la ineludible pregunta de si ella tomaría el desafío, se limitó a decir: “Dios sabe, nadie sabe”.

Una señal desde el mismo gremialismo la dio el exministro Jaime Bellolio, quien hizo público -en dos oportunidades- que “está disponible” para competir por Providencia, siempre y cuando Matthei desistiera de ir a la reelección.

El lunes, en tanto, José Antonio Kast (Republicanos) había metido presión a la alcaldesa para que resolviera si se repostularía o no. El fundador de la colectividad liderada por Arturo Squella dijo que Matthei “no necesita” ir a la reelección, añadiendo que “ella, al igual que nosotros, criticó a Joaquín Lavín cuando pretendió usar el municipio” como plataforma para la carrera presidencial.

La propia jefa comunal, además, ya había proyectado la posible contienda por La Moneda de Chile Vamos con Republicanos, luego que Kast ya confirmó que volverá a ser candidato por tercera vez. “Si no les ganamos en primera vuelta, tendremos otro gobierno de izquierda”, afirmó hace unas semanas.