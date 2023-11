“No voy a renunciar”: Montes descarta dimisión y asegura que no tiene “fundamentos” para remover a seremis tras informe de Contraloría

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, este viernes salió al paso de los cuestionamientos en su contra tras el duro informe de Contraloría que se dio a conocer en la jornada de ayer, que da cuenta de la auditoría a 15 secretarías regionales ministeriales de Vivienda que efectuaron millonarios traspasos a fundaciones.

Los exámenes a las seremías por parte del órgano contralor -cuyos resultados fueron expuestos este jueves por el Contralor Jorge Bermúdez ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados- se llevaron a cabo a partir del caso de la fundación Democracia Viva en Antofagasta -ligado a Revolución Democrática (RD)-, que fue el detonante de la crisis del gobierno por los líos de platas, en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda.

En ese contexto, el secretario de Estado se refirió hoy a los nuevos antecedentes entregados por Contraloría, informe que él conoció con antelación este martes, y aseguró que no va a dimitir.

“Respecto a la responsabilidad política eso quedó establecido, y si voy a renunciar, no voy a renunciar, voy a seguir trabajando en las tareas en las que estoy, y en segundo lugar, eso depende del Presidente de la República, es él quien decide”, manifestó.

Inquirido respecto si ha le ha pedido la renuncia a alguno de los seremis de las secretarías donde se llevaron a cabo las auditorías, el secretarios de Estado señaló: “Cómo les voy a pedir la renuncia, si no tengo fundamentos. La vez que hubo fundamentos, cuando apareció el caso Democracia Viva, ese día se le pidió la renuncia al seremi de Antofagasta”.

“A mí como ministro me corresponde la orientación política del Programa de Asentamientos Precarios y en general del ministerio. Pero yo hoy día pensando hacia atrás, había un modo, un modelo con las fundaciones privadas, y simplemente seguimos con la que venía, lo que podríamos haber hecho es revisarlo y replantearlo, pero no tuvimos la conciencia (…) nosotros deberíamos haber enfrentado los problemas de fondo de un modelo que tiene que ver con todas las actividades del país en relación a las transferencias a privados, nosotros no captamos en ese momentos el conjunto de forados y riesgos que había de hechos de corrupción, y también de hechos de ineficacia y de burocracia que no lleva a ser todo lo preciso y correcto que hay que ser”, aseveró Montes.

Poco después de la exposición de Bermúdez en la CEI de la Cámara, ayer el Ministerio de Vivienda emitió una declaración pública en la que defendió la detección de irregularidades en las seremías, asegurando que no van a “tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas”, que van “perseguir todo tipo de irregularidad” y que “las recomendaciones que se plantean (por parte de la Contraloría) ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas”.

Tras el informe, en que se señala una evidente falta de control por parte de las reparticiones regionales, además de graves irregularidades y de patrones claros que se repitieron en las diferentes regiones del país, desde La Moneda salieron a blindar al titular de Vivienda.

En una vocería la tarde de este jueves, la portavoz del gobierno, Camila Vallejo, al ser consultada por la situación de Montes apuntó que “la oposición tiene la costumbre de ver la responsabilidad solo en el que está al frente y no asumir las propias responsabilidades frente a estos casos. Aquí tenemos casos que no están solamente circunscritos en un sector político y en segundo lugar la responsabilidad de actuar”.

Antes, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, había señalado en Radio Concierto, para respaldar al socialista ante peticiones de la oposición para que sea removido, que “los ministros no son jefes de servicios. Esa es labor de los subsecretarios. Las decisiones administrativas están radicadas ahí”.

Es que la arremetida desde la oposición llegó de inmediato. El jefe de la bancada de diputados UDI, Guillermo Ramírez, junto al diputado Juan Antonio Coloma, que también es querellante en el caso, exigieron al Presidente Gabriel Boric cumplir con el “caiga quien caiga que prometió” a mediados de junio, y remueva “de forma inmediata” al ministro Montes, además del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi; a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y a todos los secretarios regionales ministeriales (seremis) del Minvu en el país.

El diputado Andrés Longton (RN), en tanto, sostuvo que el ministro “tenía una obligación de control que al parecer no ejerció de forma adecuada”, mientras que el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) criticó los hechos ocurridos en el Maule, la región que representa, y sostuvo que “estamos en presencia del rol que no jugó el ministro Montes. Que debía ser el rol de fiscalizar y controlar el buen uso de los recursos públicos”.

Por su lado, el diputado y presidente de la Comisión Investigadora de los líos de platas de la Cámara, José Miguel Castrto (RN), este viernes recalcó que “todavía no existen responsabilidades políticas ni administrativas de parte de este gobierno, de parte del ministro Montes” y criticó que las irregularidades “hayan pasado bajo sus narices, en 15 seremías”, y planteó que “la verdad es que su conducción deja bastante que desear, porque no fue capaz de controlar nada”.