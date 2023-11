Tohá desdramatiza sus declaraciones sobre atletas cubanos y dice que solicitud de refugio se tramitará con “toda la prioridad y prontitud que requiere”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó la solicitud de refugio ingresada por 10 atletas cubanos que participaron de Santiago 2023, asegurando que la solicitud se tramitará con “prontitud”, además de señalar que desde el gobierno hay “disposición” por atender el requerimiento de los deportistas.

En medio de su visita a Panguipulli en la Región de Los Ríos, Tohá desdramatizó sobre sus dichos previos, donde había indicado que los cubanos “perfectamente pueden estar en Chile haciendo turismo”.

“Hasta ese día nosotros no teníamos ninguna solicitud de los atletas, no sabíamos si ellos tenían intención de solicitar o no, como actualmente ha pasado, el refugio. Hecha la solicitud que ya hay un grupo ayer de personas, y hoy un nuevo grupo. Se va a tramitar con toda la prioridad y prontitud que requiere y hay la mejor disposición del gobierno por atender la solicitud”, afirmó la ministra respecto a la solicitud que fue ingresada ante el Departamento de Refugio y Reasentamiento del Departamento del Servicio Nacional de Migraciones.

Sobre sus palabras previas, desdramatizó al respecto y afirmó que “hacer especulaciones cuando no hay esas solicitudes no corresponden, entonces es totalmente posible que las personas estén haciendo cualquier actividad. No podemos pronunciarnos de antemano a una solicitud que en ese momento existía”.

Rebeldía del alcalde Reinao y secuestro en Rancagua

La titular de interior también abordó la posibilidad de que el alcalde Juan Carlos Reinao se entregue ante la Justicia, luego de ser formalizado por diversos delitos de índole sexual y quien no se entregó para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva.

Sin embargo, esta jornada, a través de un audio compartido por el matinal Mucho Gusto, el alcalde de Reinaco afirmaba que “tomé la decisión de enfrentar a la justicia, aunque no estoy de acuerdo con lo que se dictaminó”.

“Si el alcalde reclama su inocencia -cosa de lo que ciertamente tiene derecho- lo que debe hacer es reclamarlo ante el tribunal y para eso presentar su declaración, testigos, evidencia. Esa es la manera en que opera un estado de derecho. Nos parece que es una posición mejor que la de hace unos días atrás, porque hay disposición a entregarse, pero esperamos que eso suceda en lo más inmediato porque cada día que pasa genera una gran indignación ciudadana, que una autoridad pública no esté presente desde el mismo momento en que es convocado por la justicia”, sostuvo la titular de Interior, quien detalló que “las policías están activadas dentro del país y como informamos hace unos días, también se activó una orden de captura internacional ante la posibilidad de que haya cruzado la frontera”.

Asimismo, abordó otro caso relativo a la seguridad, como el caso del secuestro del empresario Rudy Basualdo, quien aún no ha sido encontrado. “Ha sido el día muy intenso, hay un despliegue de todos los organismos especializados que les corresponde colaborar en una tarea de este tipo, hay varias diligencias y líneas investigativas en curso, pero por la naturaleza de qué se trata no podemos revelarlas”, señaló Tohá sobre este caso, añadiendo que ha sostenido conversaciones con las policías y que la subsecretaria (s) del Interior se trasladó hasta la zona para coordinar las acciones y recibir información.

“Nuestro foco está en rescatar lo antes posible a la persona secuestrada, en buen estado de salud y no tener que lamentar ninguna otra consecuencia”, afirmó.