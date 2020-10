Oposición anuncia acusación constitucional contra Pérez y llama a rechazar presupuesto de Carabineros

“A raíz de este lamentablemente hecho ya tomamos la decisión como bancada sobre tres puntos: la remoción inmediata del General Director de Carabineros, debe irse ahora, no se puede esperar más. Mientras eso no suceda nosotros no vamos a aprobar la partida del presupuesto 2021 para Carabineros. Y en tercer lugar, vamos a presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez".

De esta manera, este sábado el jefe de bancada del PS, Luis Rocafull, reafirmó la determinación opositora de acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez, a raíz de incidente protagonizado por un efectivo de carabineros que en un registro en video aparece involucrado en la caída de un manifestante de 16 años al río Mapocho.

"En este minuto estamos conversando junto a los otros partidos de la oposición sobre los matices de esta acusación porque entiendo que esto será presentado por la oposición en su conjunto”, agregó Rocafull.

A la embestida contra el jefe de gabinete esta mañana fue reafirmada desde la DC a través de los diputados Gabriel Ascencio y Gabriel Silber.Y también por el diputado Tomás Hirsch del Movimiento Acción Humanista, quien aseguró que “estamos trabajando con otros diputados para presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez por las responsabilidades que le caben. Este caso se junta con varios otros en los que ha estado involucrado. y la verdad es que tiene responder por esta grave situación violatoria de los derechos humanos”.

FA exige renuncia de Pérez

Desde el Frente Amplio exigieron la renuncia del ministro del Interior y del general director de Carabineros Mario Rozas. Y se plegaron a la decisión de rechazar al Presupuesto de Carabineros.

“Sin perjuicio de las responsabilidades penales para el carabinero que perpetró el acto brutal contra el adolescente de 16 años, que deberán desde luego ser establecidas por los tribunales, exigimos la inmediata renuncia del Ministro del Interior, Victor Pérez, y la destitución del General Director Mario Rozas y que se dé pie a que una autoridad civil tome el mando de Carabineros. Hacemos el llamado a toda la oposición para que exija sin medias tintas las responsabilidades políticas correspondientes y que rechace el presupuesto de Carabineros hasta que esto ocurra, ya que no bastan las comisiones investigadoras, sino que se requiere de garantías democráticas para definir un nuevo accionar de esta institución”, señalaron en un comunicado.

El bloque opositor añadió que Carabineros “requiere de una refundación total para estar acorde con una democracia que pone en el centro la dignidad y los derechos humanos”.

En un punto de prensa realizado a través de Zoom, el senador PPD Guido Girardi, respaldó la idea de congelar el presupuesto de la institución hasta la salida de su general director.

“Comparto que no se deba aprobar el presupuesto de Carabineros hasta que haya una remoción del General Director. Aquí lo más grave que puede haber es un posible encubrimiento de Carabineros de este hecho”, dijo.

Los timoneles de Convergencia Progresista, Álvaro Elizalde (PS), Heraldo Muñoz (PPD) y Carlos Maldonado (PR)hoy reiteraron que el general Rozas debe renunciar.

“El general Rozas debe asumir su responsabilidad institucional y dar un paso al costado”, dijo Maldonado.

Heraldo Muñoz añadió: “¿Dónde está el protocolo sobre uso de la fuerza de Carabineros?¿Dónde está el principio de proporcionalidad que ahí aparece?¿Dónde está la reforma profunda que prometió el gobierno? Parece que quedó solo en una promesa. Por eso hemos pedido la remoción del Director General, Mario Rozas. También demandamos que el gobierno presente una reforma profunda a Carabineros para que vuelva a tener el prestigio que los ciudadanos han tenido en esa institución”

Chile 21 plantea intervención civil en Carabineros

El director ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara, integrante de la mesa de trabajo impulsada por el Senado para la modernización de Carabineros sostuvo que los incidentes de este viernes ameritan la intervención civil de la institución.

“Si bien la reforma a Carabineros es urgente, no es suficiente. Se hace entonces necesario un plan de intervención civil para garantizar una etapa intermedia que otorgue gobernabilidad compartida durante los meses que vienen, considerando el calendario político y electoral. Urge un acuerdo político transversal, acompañado de expertos, para iniciar un proceso excepcional que permita control civil transitorio para enfrentar la coyuntura”, dijo.

Vergara planteó que “resulta oportunista culpar solo a Carabineros. Su actuar es resultado de décadas de omisión política y negacionismo frente a los cambios necesarios. El tema de fondo entonces, vincula las responsabilidades políticas compartidas como la responsabilidad puntual que recae sobre el Ministro del Interior y el tenor de las instrucciones que entregó a Carabineros previo a las manifestaciones del viernes. Necesitamos saber qué fue lo instruido por el Ministro Perez o el Intendente a Carabineros. Es así como nacen preguntas: ¿Qué instrucción dio interior para enfrentar esa protesta? ¿Pidió detenidos? ¿Qué acciones ha tomado después de todo lo sucedido tras el estallido social para evitar lo sucedido ayer?”