Pablo Iriarte (PC), candidato a alcalde por Antofagasta: “No sentimos que el caso Convenios sea un problema para nuestra campaña”

En medio de la agitada primera semana de campaña, Pablo Iriarte (Partido Comunista) hace una pausa para analizar su postulación a la alcaldía de Antofagasta.

El arquitecto es la carta única del pacto Contigo Chile Mejor, que reúne a los ocho partidos del oficialismo y la DC. Aunque reconoce que la asociación de la alianza al caso Convenios -que protagonizaron hoy exmilitantes del Frente Amplio- es una dificultad, está confiado en que sucederá al actual jefe comunal, Jonathan Velásquez. Además, cree que su partido, el PC, podrá crecer en los comicios de octubre. Y aunque reconoce que en Venezuela falla la democracia, evita clasificarla como dictadura.

Asumió el desafío de representar a todos los partidos del oficialismo y la DC. ¿Qué tan complejo se le ha hecho?

No ha sido complejo en esta comuna. Hemos construido un trabajo bien articulado. La DC, el Frente Amplio, el PS, los regionalistas, etcétera, son parte de nuestro equipo. Tenemos diferencias claras, pero, desde el punto de vista del esfuerzo político, hemos podido articular a todos los partidos del pacto detrás de esta candidatura.

¿Confía en que va a ser el próximo alcalde de Antofagasta?

Estamos convencidos, muy confiados.

Se ha criticado al PC por la postura sobre Venezuela, pero hay dirigentes alineados con el Presidente Boric al decir que es una dictadura. ¿Cómo lo ve usted?

Más allá de condenar a Maduro o a la oposición, hay que buscar la forma en que la gente de Venezuela no sufra. Es evidente que hay una crisis política y social que hay que resolver. Yo adscribo a la tesis de poder resolver los problemas de Venezuela sin injerencismo. Desde la ayuda que ha planteado la comunidad internacional, y no entrometerse más allá de lo que debe resolver cada país.

¿Es una dictadura como dijo el Presidente Boric?

Es una democracia que está bien fallida, que tiene muchos problemas. Es evidente que cuando hay crisis la democracia no está bien. Pero me parece un poco básico catalogarlo de dictadura o democracia. Se ha buscado que los candidatos a alcalde demos respuesta a un problema que ni siquiera está en nuestro rango de acción, se nos pregunta a nosotros cómo solucionar los problemas de Venezuela, lo que me parece bien lamentable desde el punto de vista político.

¿Percibe que esta discusión dentro del oficialismo podría perjudicar al sector en las elecciones?

No. La elección municipal tiene que ver mucho con el trabajo territorial, con la capacidad de articularse con mucho arraigo de propuestas locales. El pacto se firma y se adscribe con la responsabilidad de construir unidad, pero también con la responsabilidad histórica que hemos tenido de tener opiniones distintas. Aquí es súper simple: o ganamos todos juntos o perdemos separados.

Quizás al Socialismo Democrático y la DC les falta entender eso, ¿no? Porque han criticado al PC.

Las críticas siempre van a existir, y van a ser por muchos factores, pero en Antofagasta yo valoro mucho el trabajo que está haciendo el Socialismo Democrático, como también el Frente Amplio, todos los partidos de este pacto. Yo no podría tener una crítica en este momento, más allá de las diferencias, que son válidas.

En Antofagasta se mantiene latente el caso Convenios. ¿Es una dificultad representar al Frente Amplio en esta contienda?

Hemos logrado avanzar a pesar de esas dificultades. Dificultades que no son de mi partido, pero sí son parte del pacto. Hemos logrado hacer esa diferencia, de construir este camino desde el punto de vista del trabajo con los vecinos y vecinas. Es una complejidad, es parte de la realidad. Hay una relación política evidente desde el punto de vista de cómo se conforma el pacto, pero la gente ha hecho la diferencia. Son debates que uno da con los vecinos y la verdad es que no sentimos que hoy día (el caso Convenios) sea un problema para nuestra campaña.

¿Cómo describiría el estado actual de Antofagasta?

Antofagasta tiene que pasar de ser una comuna solo para trabajar a una comuna para vivir. Hoy día la comuna de Antofagasta está en una situación bastante penosa, es una ciudad que está desordenada, sucia, con falta de servicios, equipamiento, que está triste y que se relaciona con la falta de capacidad del actual municipio de formular proyectos de inversión. Nuestros tres ejes centrales tienen que ser una comuna ordenada y segura, que esté centrada en la familia. Y lo más importante: que logre mirar el futuro. Acá tenemos el gran problema del exvertedero, a pocos metros del desarrollo inmobiliario más importante de las últimas décadas...

¿Cómo evalúa la gestión del alcalde Velásquez?

Lamentablemente, tenemos un alcalde que está enojado con todos: con el Gobierno Regional, con la delegación presidencial, tiene una escasa relación con las organizaciones sociales. Un municipio que esté centrado solamente en sus paredes no tiene capacidad de crecimiento.

Se ha dicho que el clivaje de esta elección es la seguridad. ¿Es un tema que le resulte cómodo?

Me siento súper cómodo. Es un tema que lo hemos estado trabajando hace mucho tiempo. Proponemos rearticular la estructura municipal para poder ejecutar convenios con Carabineros, para poder aumentar fiscalizadores. Pero también atender la inseguridad de la comunidad desde la prevención. Hay que salir a mejorar los espacios públicos, iluminar la comuna, recuperar los programas de arte, cultura y deporte que se perdieron. La seguridad y la inseguridad ocurren en el espacio público, por lo tanto, necesitamos es ocupar el espacio público en otras cosas.

En caso de ser electo, ¿cómo pretende contribuir a enfrentar la crisis migratoria?

La regulación migratoria desde el punto de vista de la frontera va en buen camino con las complejidades económicas que tenemos. Pero también desde (el municipio) con una política que resuelve el problema cuando ya está instalado en el centro urbano. Adscribimos a fortalecer la política que incluso Antofagasta ya tiene firmada, que es el sello migrante, que lo que hace es, a través de las políticas públicas, poder aportar a la comunidad migrante y que esta también se sienta responsable de aquello.

¿Cómo proyecta que le va a ir al PC en esta elección?

Va a crecer. Yo estoy bien confiado de aquello. Eso tiene que ver no con un trabajo netamente electoral, sino que, además, con un proceso de construcción, de estar con la gente, de entender los problemas de nuestras comunas, y eso proyectarlo en nuestras propuestas.