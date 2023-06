Partido único del Frente Amplio: el llamado de Boric que no genera consenso inmediato en el conglomerado

Fue en medio de su discurso la noche del sábado, en el aniversario de su partido, Convergencia Social, que las palabras del Presidente Gabriel Boric sorprendieron a algunos de sus asistentes. “Les invito compañeros y compañeras a este cuarto y ojalá último aniversario del partido Convergencia Social, estoy adelantando, a que pensemos en grande”, expresó.

A lo que se refería el mandatario no era un desafío menor: Boric hacía un llamado a ponerle fin a Convergencia Social, con la idea de fusionar a todos los partidos de la coalición, Frente Amplio (FA), para transformarse en una única colectividad.

Pese a que el debate ha estado presente desde la formación del FA, el mensaje incomodó a algunos de sus miembros, sobre todo porque la idea no es consenso en el conglomerado, sino que hay varias visiones contrapuestas y el tema aún no se ha zanjado en la interna de los partidos.

Prueba de ello fue la declaración que Revolución Democrática publicó ayer tras los dichos del Presidente, comunicando, según explican ellos, algunas aclaraciones respecto de los procesos deliberativos de la tienda:

“Recientemente estuvimos en proceso de discusión política congresal, donde se tomó la definición de ‘fortalecer al Frente Amplio como coalición para dar fuerza a nuestro proyecto político y al gobierno’”, junto con “propiciar una instancia de deliberación de la militancia que dé una discusión profunda y responsable sobre el partido único del Frente Amplio, evitando actuar de manera reactiva y evaluándose como alternativa en el mediano plazo”.

El mensaje de la directiva nacional de RD apuntaba a dejar en claro que el partido contaba con mecanismos de deliberación donde nadie está por sobre la democracia interna, por lo que es algo que aún se tiene que resolver y discutirlo con todos sus miembros. Así lo aseguró su presidente, el senador Juan Ignacio Latorre: “Hemos discutido en nuestro último Congreso Estratégico la idea de la construcción de un partido unitario del Frente Amplio y las conclusiones de nuestra militancia a nivel nacional fueron que, si bien este año, el 2023, la prioridad era el fortalecimiento interno del partido, ordenar la casa, sí estamos disponibles a abrir esa discusión más adelante en coordinación con las demás orgánicas políticas del Frente Amplio”.

En el partido transmiten que, precisamente porque hay definiciones a favor y en contra, fusionarse es una decisión que debe tomarse más adelante, que no tiene por qué ser este año, La diputada y expresidenta de RD, Catalina Pérez, ha manifestado estar de acuerdo con la idea, aunque también reconoció que es algo que se debe hacer con calma. “Siempre he pensado que la unidad permite una mejor expresión de ideas y reconocimiento de la fuerza del Frente Amplio como proyecto político. Sin embargo, esta es una definición que le corresponde tomar a cada uno de nuestros partidos, respetando sus propios procesos internos”, recalcó.

En el partido del Presidente Boric ya están trabajando en las próximas tratativas. El diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, sostuvo que los días 15 y 16 de julio finalizarán su Congreso, donde se definirán los pasos a seguir para unir al FA. Eso, dice él, ya lo saben los dirigentes de Comunes y RD, pues él mismo asegura mantenerlos al tanto de estas decisiones además de invitarlos a abrir, igualmente, este diálogo con sus militantes. “Nuestra propuesta es que se abra un debate profundo en nuestras bases, de abajo hacia arriba, que permita construir en serio la unidad, sin atajos, pero con la urgencia histórica necesaria.

Finalmente, en Comunes su presidente, Marco Velarde, argumenta que, en vista de que los tres partidos tienen orígenes y trayectorias similares, deberían transformarse en un partido único más pronto que tarde. “Con muchas más coincidencias que diferencias al día de hoy, tenemos que pensar a fondo la posibilidad de que nos convirtamos en un solo partido y que todas nuestras diferencias políticas, ideológicas, incluso de composición de clases o de identidades propias, puedan resolverse en un solo instrumento político”.

El dirigente incluso fue más allá y puso una fecha:

“A las próximas municipales nosotros tenemos que llegar con una estrategia común como partidos políticos, no competir entre nosotros y ojalá para las próximas parlamentarias y la presidencial podamos contar ya con un partido único del Frente Amplio” comentó.

Las reacciones de Socialismo Democrático y la oposición

El llamado de Boric también generó reacciones fuera del mundo frenteamplista. Tras ser consultado por el ordenamiento de los partidos políticos, el senador socialista Juan Luis Castro valoró el mensaje del presidente. “Después de las derrotas que ha habido en los últimos 15 meses, es evidente que la izquierda, no solamente la del Frente Amplio, también la que me representa a mí en el mundo socialista democrático, necesita aglutinación, sumar fuerza. Creo que el mensaje del Presidente Boris es la antesala de un proceso de entendimiento para que los distintos grupos o partidos, Revolución Democrática, Convergencia, Comunes y otros movimientos, deriven en un solo partido.

En ese sentido, el parlamentario hizo alusión a que la idea de ser un partido único es traspasar el umbral del 38% (que votó apruebo en el plebiscito de salida) que hoy día tiene la izquierda. “Ojalá sea en el corto plazo. Yo creo que las conversaciones tienen que ir más rápido”, concluyó

Desde la otra vereda, el senador UDI Iván Moreira se refirió al tono de militante y no de presidente solemne que tomó el mandatario en el aniversario del sábado: “Chile necesita un Presidente de verdad y no a un dirigente estudiantil con frases grandilocuentes de izquierda. El Presidente no tiene conciencia de la realidad, necesitamos un Presidente con pantalones, no puede seguir con sus niñerías”.